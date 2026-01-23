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NJEGOV STAV

Ešton Kučer: Holivud ne nameće nerealne standarde ljepote, društvo je pravi krivac

To ih ne čini manje lijepima – već razbija ustaljene kalupe - smatra glumac

Twitter

E. A.

23.1.2026

Američki glumac Ešton Kučer poručio je da Holivud nije odgovoran za nametanje nerealnih standarda ljepote, već da korijen problema leži u savremenom društvu koje je opsjednuto savršenim izgledom i stalnom izloženošću kamerama.

U razgovoru za BBC News, Kučer je istakao da filmska i televizijska industrija ne nameće potrebu za estetskom uniformnošću, već da samo odražava vrijednosti koje već postoje u društvu.

- Zabava je ogledalo društva - kazao je Kučer, dodajući da se u savremenim serijama i filmovima pojavljuju i tradicionalno lijepi glumci, ali i oni koji su zanimljivi na drugačiji način.

- To ih ne čini manje lijepima – već razbija ustaljene kalupe - smatra glumac.

Kučer trenutno igra glavnu ulogu u naučno-fantastičnoj seriji “Ljepota” (The Beauty), u kojoj tumači tehnološkog milijardera zaslužnog za razvoj injekcije koja ljude pretvara u njihovu najljepšu verziju.

Njegov lik koristi preparat kako bi izgledao mlađe, ali se ubrzo suočava sa ozbiljnim i smrtonosnim nuspojavama – uključujući i mogućnost da se efekti prenose seksualnim putem.

Serija je adaptacija stripa autora Rajana Marfija, poznatog po serijalu “American Horror Story”, i bavi se savremenim temama poput opsesije fizičkim izgledom, uticaja društvenih mreža i popularnosti lijekova za mršavljenje poput Ozempika i Moundžara.

U seriji se pojavljuje i supermodel Bela Hadid, dok pjevačica Megan Trejnor ima kratku ulogu lika opsjednutog gubitkom kilograma. Kučer je otkrio da su tokom snimanja često razgovarali o sve većoj zloupotrebi lijekova koji su prvobitno namijenjeni dijabetičarima, ali ih danas koriste ljudi bez medicinske potrebe.

Govoreći o estetskim zahvatima, Kučer je naveo da oni postaju sve društveno prihvaćeniji.

- Ranije se botoks krio, a danas ljudi kažu: ‘Hajde na kafu i botoks' - rekao je glumac, dodajući da se ljepota sve više povezuje sa sigurnošću, uspjehom i moći.

Serija “Ljepota” već je izazvala brojne reakcije kritike i publike, a mnogi je vide kao mračnu, ali realističnu satiru svijeta opsjednutog savršenstvom.

# EŠTON KUČER
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