Ešton Kučer: Holivud ne nameće nerealne standarde ljepote, društvo je pravi krivac

Američki glumac Ešton Kučer poručio je da Holivud nije odgovoran za nametanje nerealnih standarda ljepote, već da korijen problema leži u savremenom društvu koje je opsjednuto savršenim izgledom i stalnom izloženošću kamerama.

U razgovoru za BBC News, Kučer je istakao da filmska i televizijska industrija ne nameće potrebu za estetskom uniformnošću, već da samo odražava vrijednosti koje već postoje u društvu.

- Zabava je ogledalo društva - kazao je Kučer, dodajući da se u savremenim serijama i filmovima pojavljuju i tradicionalno lijepi glumci, ali i oni koji su zanimljivi na drugačiji način.

- To ih ne čini manje lijepima – već razbija ustaljene kalupe - smatra glumac.

Kučer trenutno igra glavnu ulogu u naučno-fantastičnoj seriji “Ljepota” (The Beauty), u kojoj tumači tehnološkog milijardera zaslužnog za razvoj injekcije koja ljude pretvara u njihovu najljepšu verziju.

Njegov lik koristi preparat kako bi izgledao mlađe, ali se ubrzo suočava sa ozbiljnim i smrtonosnim nuspojavama – uključujući i mogućnost da se efekti prenose seksualnim putem.

Serija je adaptacija stripa autora Rajana Marfija, poznatog po serijalu “American Horror Story”, i bavi se savremenim temama poput opsesije fizičkim izgledom, uticaja društvenih mreža i popularnosti lijekova za mršavljenje poput Ozempika i Moundžara.