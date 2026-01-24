Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta: Film "The Wild One" u kinu Meeting Point

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, u utorak, 27. januara u 19 sati u kinu Meeting Point u Sarajevu bit će održana specijalna projekcija filma „The Wild One“ Tesse Louise-Salomé. Ulaz na projekciju je besplatan.

Dugometražni dokumentarni film „The Wild One“ rasvjetljava životni put nepriznatog umjetnika Jacka Garfeina koji je preživio Holokaust, suosnivača Actors Studija i pedagoga, slavnog broadwayskog reditelja i kontroverznog filmskog autora, otkrivajući kako umjetnost može aktivirati našu kolektivnu memoriju i pomoći nam da jasnije sagledamo sadašnjost.

- Da nije bilo Jacka Garfeina, Hollywood bi ga morao izmisliti - rekao je o ovom jedinstvenom filmašu Orson Welles.

Narator u filmu je Willem Dafoe, četiri puta nominiran za nagradu Oscara, kojemu je u znak priznanja za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti na prošlogodišnjem Sarajevo Film Festivalu uručeno priznanje Počasno Srce Sarajeva.

Film „The Wild One“ između ostalog je i dobitnik nagrade za najbolju kameru u dokumentarnom filmu Tribeca Film Festivala (2022.).

Meeting Point ovu projekciju organizuje u suradnji sa Jevrejskom opštinom u Sarajevu i Jevrejskim kulturno-prosvjetnim i humanitarnim društvom La Benevolencija.

Partner filmskog programa obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta je Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference).