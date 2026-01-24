Met Dejmon i Ben Aflek o "cancel kulturi": Ovo javno razapinjanje nikada ne prestaje

Met Dejmon (Matt Damon) i Ben Aflek (Ben Affleck) tokom promocije novog filma "The Rip" gostovali su u podcastu "Joe Rogan Experience", a tom prilikom govorili su o cancel kulturi u Hollywoodu.

Krajnje granice

Tokom razgovora, voditelj je spomenuo koncept da se zbog jedne izjave ili postupka može ići do krajnjih granica kako bi se nekoga izopćilo iz društva.

Dejmon se složio s voditeljem da je cancel kultura “lud koncept” i istakao da bi neki ljudi u filmskoj industriji radije završili u zatvoru nego se godinama suočavali s javnim odbacivanjem.

- Kladim se da bi neki od tih ljudi radije otišli u zatvor 18 mjeseci ili koliko već, pa izašli i rekli: "platio sam svoj dug. Jesmo li sada gotovi? Možemo li stati? Ovo javno razapinjanje nikada ne prestaje. Pratit će te do groba. Ljudi nekad imaju mračne instinkte da izoliraju druge ili da se vesele tuđoj nevolji, moža zato što dio toga služi da kažeš: "To nisam ja" - naveo je.

Mogućnost oprosta

Aflek je naveo da postane problematično ako se izbaci mogućnost oprosta iz te situacije.

- Mislim da niko ne želi misliti da je ono najgore što je ikad napravio ujedno i spoj svega što on jeste - poručio je.

"Cancel" kultura predstavlja ideju da se osoba može otkazati, odnosno da joj se kulturno onemogući da ima istaknutu javnu platformu ili karijeru. Osim bojkota, ovaj trend sa sobom najčešće nosi i negativne komentare.