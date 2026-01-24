Mikele Morone zapalio Beograd: Viđen u provodu u luksuznom klubu

Poznati italijanski glumac Mikele Morone (Michele Morrone) sinoć je viđen u provodu u Beogradu. Glumac, koji trenutno boravi u glavnom gradu Srbije, snimljen je u luksuznom klubu "Elizabeth".

Morone, koji važi za šarmantnog i omiljenog među publikom širom svijeta, izazvao je veliku pažnju prisutnih. Glumac je bio obučen u odijelo, uživao u muzici, plesao i opušteno razgovarao sa društvom, dok su pogledi ostalih gostiju gotovo konstantno bili uprti u njega.

Njegovo prisustvo i raspoloženje nisu prošli nezapaženo, cijeli klub je, kako se navodi, bio fokusiran na slavnog Italijana, koji je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najatraktivnijih i najzapaženijih glumaca današnjice.