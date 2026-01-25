Sidni Svini progovorila o reakcijama porodice na njene eksplicitne snimke

Glumica Sidni Svini (Sydney Sweeney), poznata po ulozi Kesi Hovard (Cassie Howard) u hit HBO-ovoj seriji „Euforija“, nedavno je govorila o reakcijama svoje porodice na eksplicitne scene serije. Dok je njena majka bila svjesna prirode priče i nekoliko puta je boravila na snimanju, otac i djed nisu bili pripremljeni na provokativne prizore, pa su demonstrativno prekinuli zajedničko gledanje serije.

Sidni je priznala da nije unaprijed upozorila oca, s obzirom na to da rijetko razgovaraju o poslu i obično se drže uobičajenih „tata–kćerka“ tema. Situacija je ubrzo postala neugodna, a muški članovi porodice napustili su prostoriju kada su vidjeli eksplicitne scene, dok je baka ostala pred ekranom i nastavila pratiti radnju, pokazujući najveću podršku glumici.

Uprkos neugodnoj anegdoti, Svini je istakla koliko je ponosna na lik Kesi, opisujući ga kao „lijep, ali slomljen lik“. Serija „Euforija“ s vremenom je prerasla u pravi kulturni fenomen, posebno među mlađom publikom, a njena velika popularnost iznenadila je i samu glumicu.

- Obožavam glumiti Kesi, posebno u prošloj sezoni jer je bila potpuno luda. Kao glumici, to je nevjerojatno uzbudljivo, imate priliku pomicati vlastite granice i igrati likove koji izgube kontrolu i donose krajnje sulude odluke - objasnila je.