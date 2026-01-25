Video / Anđelka Stević: "Svadba" u pravom trenutku zbog nacionalizma, slučaj Mike Aleksića se ne smije ponoviti

Glumica Anđelka Stević Žugić jedna je od istaknutih članova glumačke ekipe u novom filmu Svadba, koji već izaziva veliko interesovanje publike u regiji.

Kao gošća novog izdanja “Avazovog intervjua”, govorila je o ulozi koju tumači, ističući da je riječ o liku koji joj je donio novi glumački izazov i prostor za drugačije izražavanje.

Kako je kazala, upravo takvi projekti podsjećaju je zbog čega je gluma i dalje njena najveća profesionalna strast.

- Svadba je film koji zaista spaja sve nas, jer na kraju svi smo nekako isti - navodi glumica.

Proteklih godina u medijima je bilo naslova o režiseru Miki Aleksiću, kojeg je glumica Milena Radulović optužila i za silovanje. Naime, režiser je prije nekoliko dana umro, a Anđelka je i tada navela da je u pitanju zlostavljač, a ne režiser.

- Imamo odgovornost da pričamo o tim stvarima, zbog svih nas, naše djece prije svega - rekla je između ostalog glumica.

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