Glumica šokirala: Priznala da se vratila drogi

Glumica Nataša Lajon (Natasha Lyonne), zvijezda serije "Poker Face", iskreno je priznala da više nije trijezna, nakon što se sredinom 2000-ih borila s ovisnošću o drogama i alkoholu.

Svoju je priču podijelila na društvenoj mreži X u petak.

- Iznijela sam svoj recidiv javno, više tek dolazi - napisala je ona, a zatim u drugoj objavi dodala:

- Oporavak je cjeloživotni proces. Svi vi koji se borite, zapamtite da niste sami.

U nastavku je rekla da će se oporaviti zbog "bebe Bambo", referirajući se na naslov svog nadolazećeg filma o hokejašici Sophie "Bambo" Braverman.

- Ljudi, ostanite iskreni. Naše su tajne bolest. Ako vam danas niko nije rekao, volim vas. Bez obzira na to koliko ste nisko pali, vidjet ćemo kako naše iskustvo može pomoći drugima. Samo naprijed, djeco. Nemojte odustati prije čuda. Obogatite svoj um ljubavlju. Sve ostalo je samo buka i glupost - dodala je glumica.