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NATAŠA LYONNE

Glumica šokirala: Priznala da se vratila drogi

Oporavak je cjeloživotni proces. Svi vi koji se borite, zapamtite da niste sami, istakla je

Glumica Nataša Lajon. Instagram

E. A.

26.1.2026

Glumica Nataša Lajon (Natasha Lyonne), zvijezda serije "Poker Face", iskreno je priznala da više nije trijezna, nakon što se sredinom 2000-ih borila s ovisnošću o drogama i alkoholu.

Svoju je priču podijelila na društvenoj mreži X u petak.

- Iznijela sam svoj recidiv javno, više tek dolazi - napisala je ona, a zatim u drugoj objavi dodala:

- Oporavak je cjeloživotni proces. Svi vi koji se borite, zapamtite da niste sami.

U nastavku je rekla da će se oporaviti zbog "bebe Bambo", referirajući se na naslov svog nadolazećeg filma o hokejašici Sophie "Bambo" Braverman.

- Ljudi, ostanite iskreni. Naše su tajne bolest. Ako vam danas niko nije rekao, volim vas. Bez obzira na to koliko ste nisko pali, vidjet ćemo kako naše iskustvo može pomoći drugima. Samo naprijed, djeco. Nemojte odustati prije čuda. Obogatite svoj um ljubavlju. Sve ostalo je samo buka i glupost - dodala je glumica.

Lajone nije otkrila dodatne detalje o svojoj borbi, ali je komunicirala s pratiteljima koji su je podržali u komentarima.

- Život je trenutno težak i ne mislim da bi iko pri zdravoj pameti doveo u pitanje kako i zašto se ovo dogodilo. Imala si gotovo 20 godina. Vratit ćeš se. Šaljem ti puno ljubavi. Čuvaj se, a ostalo neka ide k vragu - napisao je jedan pratitelj, a glumica je odgovorila:

- Hvala, šefe. Tamo, ali zbog milosti, itd. Šaljem ti ljubav natrag. Možda postanem ovisnica o marihuani ili časna sestra. Još nije određeno.

Lajone je ranije imala problema sa zakonom i zdravljem zbog zloupotrebe supstanci te je 2006. godine otišla na liječenje.

Od tada se vratila na scenu te se pojavila u brojnim projektima, uključujući seriju "Russian Doll".

Uz to je dobila i nekoliko nominacija za nagrade SAG, Emmy i Zlatni globus.

# NARASHA LYONNE
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