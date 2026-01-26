Margo Robi priznaje: Zavisna sam od Elordija, bez njega kao dijete bez ćebenceta

Glumica Margo Robi otvoreno je govorila o odnosu sa Džejkobom Elordijem dok su snimali adaptaciju klasika “Vuthering Heights” (Orkanski visovi).

Par tumači Ketrin i Hitklifa, a Robi je priznala da je tokom snimanja bila “zavisna” od Elordija.

- Biti bez njega na setu je kao kada je dijete bez ćebenceta - rekla je Robi u intervjuu za Fandango.

Iako je Elordijev izbor za Hitklifa izazvao kritike zbog etničke interpretacije lika, Robi je stala u njegovu odbranu.