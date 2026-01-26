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Margo Robi priznaje: Zavisna sam od Elordija, bez njega kao dijete bez ćebenceta

Režiserka Emerald Fenel dodaje da je Elordi bio razlog zbog kojeg je htjela da snimi film

Margo Robi. Instagram

E. A.

26.1.2026

Glumica Margo Robi otvoreno je govorila o odnosu sa Džejkobom Elordijem dok su snimali adaptaciju klasika “Vuthering Heights” (Orkanski visovi).

Par tumači Ketrin i Hitklifa, a Robi je priznala da je tokom snimanja bila “zavisna” od Elordija.

- Biti bez njega na setu je kao kada je dijete bez ćebenceta - rekla je Robi u intervjuu za Fandango.

Iako je Elordijev izbor za Hitklifa izazvao kritike zbog etničke interpretacije lika, Robi je stala u njegovu odbranu.

- On je Hitklif. Bićete oduševljeni. Mislim da je on Daniel Dej-Luis našeg vremena - napomenula je Robi.

Režiserka Emerald Fenel dodaje da je Elordi bio razlog zbog kojeg je htjela da snimi film.

Džejkob Elordi. Instagram

- Kada sam ga vidjela u kostimu u ‘Saltburnu’, odmah sam znala – on je Hitklif s naslovne strane knjige koju sam imala kao tinejdžerka - saopštila je Fenel.

Film izlazi sljedećeg mjeseca, a prvi trejler već izaziva pažnju zbog eksplicitnih scena i intenzivne hemije glavnih glumaca, obećavajući ljubavnu dramu koju publika neće zaboraviti.

# MARGO ROBI
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