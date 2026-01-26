Margo Robi priznaje: Zavisna sam od Elordija, bez njega kao dijete bez ćebenceta

Glumica Margo Robi otvoreno je govorila o odnosu sa Džejkobom Elordijem dok su snimali adaptaciju klasika “Vuthering Heights” (Orkanski visovi).
Par tumači Ketrin i Hitklifa, a Robi je priznala da je tokom snimanja bila “zavisna” od Elordija.
- Biti bez njega na setu je kao kada je dijete bez ćebenceta - rekla je Robi u intervjuu za Fandango.
Iako je Elordijev izbor za Hitklifa izazvao kritike zbog etničke interpretacije lika, Robi je stala u njegovu odbranu.
- On je Hitklif. Bićete oduševljeni. Mislim da je on Daniel Dej-Luis našeg vremena - napomenula je Robi.
Režiserka Emerald Fenel dodaje da je Elordi bio razlog zbog kojeg je htjela da snimi film.
- Kada sam ga vidjela u kostimu u ‘Saltburnu’, odmah sam znala – on je Hitklif s naslovne strane knjige koju sam imala kao tinejdžerka - saopštila je Fenel.
Film izlazi sljedećeg mjeseca, a prvi trejler već izaziva pažnju zbog eksplicitnih scena i intenzivne hemije glavnih glumaca, obećavajući ljubavnu dramu koju publika neće zaboraviti.