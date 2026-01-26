Kris Prat predložio AI glumca kao negativca u filmu, ideja brzo odbačena: To uopšte nije dobra zamisao

Američki glumac Kris Prat otkrio je da je tokom ranih faza razvoja naučnofantastičnog trilera “Mercy” predložio da ulogu tiranskog AI sudije tumači – vještačka inteligencija. Ipak, ta ideja je brzo odbijena, a uloga je na kraju pripala glumici Rebeki Ferguson.

U razgovoru za magazin Entertainment Weekly, Prat je ispričao da je tokom diskusija o glumačkoj postavi iznio prIJedlog koji je odmah naišao na negativne reakcije produkcije.

- Sjećam se da smo razgovarali o raznim ljudima koji bi mogli da igraju te likove i u jednom trenutku sam rekao: ‘A šta ako sudija bude AI – pravi AI, kojeg mi stvorimo’. Svi su odmah rekli: ‘Ne, mislim da to nije dobra ideja’. A ja sam odgovorio: ‘Da, ni ja ne mislim da je to dobra ideja - rekao je Prat.

Glumac je dodao da ta opcija zapravo nikada nije bila realna, naglašavajući da je proces donošenja odluka u filmu rezultat timskog rada.

- To nikada nije bila prava mogućnost, isto kao što mnoge ideje nijesu stvarne dok se ne fokusirate na krajnji ishod i izbore koje ćete napraviti. Sve je to zajednički, kolaborativni proces - kazao je Prat.

On se potom prisjetio još jedne neobične ideje koju je imao u ranoj fazi planiranja filma.

- Jedan od mojih prijedloga bio je: ‘Šta ako moj lik može da izabere sudiju? Mogao bih da izaberem Opru ili bilo koga drugog, jer je to na kraju samo lice na ekranu’. Mislio sam da bi bilo smiješno da to bude Opra Vinfri - rekao je Prat.