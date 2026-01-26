Glumac Erik Dejn otkazao dolazak na gala veče zbog ALS-a: Fizička realnost bolesti ga je spriječila

Američki glumac Erik Dejn, zvijezda serije “Grey’s Anatomy”, povukao se u posljednjem trenutku sa svečane dodjele nagrada u subotu veče zbog komplikacija izazvanih amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Prema pisanju magazina Entertainment Weekly, Dejn je trebalo da primi priznanje “Advocate of the Year” na gala večeri “Champions for Cures and Care”, u organizaciji ALS Networka.

Međutim, samo nekoliko sati prije početka događaja, organizatori su saopštili da glumac neće biti u mogućnosti da prisustvuje ceremoniji “zbog fizičke realnosti ALS-a”.

- Duboko smo zahvalni na njegovoj hrabrosti, zalaganju i kontinuiranoj posvećenosti ALS zajednici - saopštio je predstavnik ALS Networka za Entertainment Weekly.

- Večeras mu odajemo puno poštovanje i pružamo bezrezervnu podršku - dodao je.

Nagradu je u Dejnovo ime preuzeo Eron Lejzor, brodvejski glumac i pjevač nominovan za Gremi. Iako nije bio fizički prisutan, Erik Dejn je poslao unaprijed snimljenu video-poruku u kojoj je zahvalio na priznanju.

- Ova nagrada nije samo za mene. Ona pripada mojim voljenima koji se zajedno sa mnom bore, kao i svakoj osobi koja se suočila sa ALS-om s hrabrošću. Posvećena je svakom njegovatelju koji iz dana u dan daje svoje srce i energiju, i svakom zagovorniku koji podiže glas kako bi se izborio za napredak - poručio je Dejn.

Dejn je javno otkrio da mu je dijagnostikovan ALS u aprilu 2025. godine, u intervjuu za magazin People. Tom prilikom je izjavio da je srećan što i dalje može da radi i da planira povratak na snimanje serije “Euphoria”, uz molbu da se njegovoj porodici obezbijedi privatnost.

ALS je smrtonosna, degenerativna bolest nervnog sistema koja postepeno uništava nerve odgovorne za kontrolu mišića. Kako bolest napreduje, dolazi do slabljenja mišića, paralize, te otežanog disanja, govora i kretanja. Za ovu bolest trenutno ne postoji lijek.