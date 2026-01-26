Glumica pohvalila mlade: Žele stvarne scene seksa, pametni su

- Mislim da je Gen Z prilično pametna… Način na koji je seks prikazivan u filmovima dugo nije bio realističan - rekla je Vajld na premijeri svog filma na Sundance festivalu.

Glumica i rediteljka Olivija Vajd izjavila je da mlađa generacija, poznata kao Gen Z, više ne želi da gleda neautentične prikaze seksa u filmovima i serijama.

- Što je sjajno. Ja to interpretiram kao da Gen Z kaže: ‘Ne želimo više neautentičnost. Želimo da vidimo stvarne odnose i nešto što se osjeća iskreno’. To mi se dopada - kaže glumica.

Film “I Want Your Sex” prikazuje savremenu umjetnicu koja korumpira mladog asistenta i postaje njegov seksualni vladar.

Vajld objašnjava da je seks u filmu korišćen kao metafora za iskustva kroz koja svi prolazimo.

- Treba biti otvoren za sve što život dopušta da iskusimo - dodaje ona.