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OLIVIJA VAJD

Glumica pohvalila mlade: Žele stvarne scene seksa, pametni su

Treba biti otvoren za sve što život dopušta da iskusimo - dodaje ona

Olivija Vajd. Instagram

E. A.

26.1.2026

Glumica i rediteljka Olivija Vajd izjavila je da mlađa generacija, poznata kao Gen Z, više ne želi da gleda neautentične prikaze seksa u filmovima i serijama.

- Mislim da je Gen Z prilično pametna… Način na koji je seks prikazivan u filmovima dugo nije bio realističan - rekla je Vajld na premijeri svog filma na Sundance festivalu.

Zbog toga sada, kako dodaje, postoji pokret ka autentičnosti.

- Što je sjajno. Ja to interpretiram kao da Gen Z kaže: ‘Ne želimo više neautentičnost. Želimo da vidimo stvarne odnose i nešto što se osjeća iskreno’. To mi se dopada - kaže glumica.

Film “I Want Your Sex” prikazuje savremenu umjetnicu koja korumpira mladog asistenta i postaje njegov seksualni vladar.

Vajld objašnjava da je seks u filmu korišćen kao metafora za iskustva kroz koja svi prolazimo.

- Treba biti otvoren za sve što život dopušta da iskusimo - dodaje ona.

# OLIVIJA VAJD
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