Tom Kruz izazvao lavinu spekulacija čudnim potezom: Iznenada napustio London

Holivudska zvijezda Tom Kruz ponovo je u centru pažnje nakon što je, prema navodima bliskih izvora, iznenada i vrlo brzo napustio London, što je izazvalo brojne spekulacije o razlozima njegove odluke.

Kako pišu strani mediji, zaposleni u luksuznoj zgradi u kojoj se nalazi Kruzov penthaus u londonskom Najtsbridžu, vrijedan oko 47 miliona dolara, ostali su zatečeni njegovim naglim odlaskom u Sjedinjene Američke Države.

Izvori taj potez opisuju kao čudan i neuobičajen, posebno imajući u vidu da je glumac godinama važio za velikog ljubitelja života u Velikoj Britaniji.

Kruz, zvijezda franšize “Nemoguća misija”, preselio se u Veliku Britaniju 2021. godine i, prema riječima upućenih, bio je izuzetno vezan za London.

“Tom je obožavao London. Volio je mjesto gdje je živio, svako jutro je izlazio na trčanje po Hajd parku”, rekao je izvor za Dejli mejl.

“Uživao je u šetnjama po kraju”, dodao je izvor.

Iako još nije poznato da li se Tom Kruz trajno vraća u SAD, dodatne sumnje podgrijalo je i to što su, prema navodima britanskih medija, viđene i kutije koje su zaposleni iznosili iz njegovog stana u Londonu.

Za sada, Kruz se nije javno oglasio povodom ovih navoda, a fanovi i javnost ostaju u iščekivanju odgovora na pitanje – šta se zapravo krije iza ovog iznenadnog poteza jedne od najvećih holivudskih zvijezda?