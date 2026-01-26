"Svadba" oborila sve rekorde: 219 hiljada gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

Veliki hrvatski kino hit „Svadba“ reditelja Igora Šeregija, uz veliku podršku distributera filma, Blitz grupe, u svega nekoliko dana od rekordne pretprodaje oborio je sve dosad zabilježene rekorde gledanosti, te s ukupno 219.563 gledatelja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nakon prvog vikenda prikazivanja ostvario najbolje kino otvaranje hrvatskog filma svih vremena u Hrvatskoj i cijeloj regiji!

Zbog filma „Svadba“ proteklog je vikenda zabilježena nezapamćena posjećenost kino dvorana. Od zagrebačke premijere 20. januara zaključno sa prvim vikendom prikazivanja, film je u Hrvatskoj pogledalo 170.496 gledatelja, dok je u Bosni i Hercegovini film pogledalo 49.067 gledatelja, čime je dosegnuta impresivna brojka od 219.563 gledatelja.

Vodeći regionalni kino prikazivač CineStar izvijestio je da je samo u svojim dvoranama prodao 154.016 ulaznica, iz čega proizlazi da su ostala kina u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prodala 65.547 ulaznica.

Ovim istorijskim rezultatom „Svadba“ ne samo da je postavila novi standard za hrvatsku kinematografiju, već je jasno potvrdila status najvećeg filmskog događaja ikad.

“Jako sam ponosan na cijelu ekipu ispred i iza kamere i oduševljen reakcijama publike. Hvala doista svima. Ovo je nagrada za težak rad svih nas skupa i nadam se da će ove brojke potaknuti nove domaće komedije i komercijalne filmove.” – izjavio je scenarist i reditelj Igor Šeregi.

„Uz sav naš trud, ove razmjere Svadbamanije je bilo teško očekivati. Hvala svim partnerima na podršci i najviše hvala publici - od Zagreba i drugih velikih gradova do svake manje sredine u Hrvatskoj i BiH. Nadam se da smo gledateljima filmom podigli raspoloženje, pa makar i na 97 minuta.“ – dodao je producent filma Ivan Kelava.

„Od samog početka znali smo da imamo izniman film, ali i da u današnjem medijskom okruženju ništa ne dolazi samo od sebe – osobito kada je riječ o hrvatskom filmu. Upravo zato su marketinška strategija i distribucija unutar Blitz grupe od samog starta vođene cjelovito i dugoročno, s jasnim ciljem: stvoriti filmski događaj koji se ne propušta. Činjenica da je više od 70.000 ulaznica prodano prije prve projekcije najjasniji je pokazatelj snage timskog rada i bliske, kontinuirane suradnje Blitz grupe distributera filma, producentske i filmske ekipe, te kreativnih timova. Ovaj rezultat nije slučajnost – on je posljedica zajedničke vizije, iskustva i povjerenja, precizne izvedbe na svim razinama, ali prije svega iznimne kvalitete i dimenzije samog filma, koju 'Svadba' nedvojbeno ima.“ - izjavio je prilikom objave rezultata Hrvoje Krstulović, predsjednik Uprave Blitz grupe.

Očito je da su usmene preporuke publike dodatno potaknule val oduševljenja i zanimanja. Za usporedbu, globalni blockbuster „Avengers: Endgame“ imao je oko 90.000 gledatelja u prvom vikendu u Hrvatskoj, što pokazuje da hrvatski film može dosegnuti nevjerojatan uspjeh i privući publiku u kino na način koji dosad nismo vidjeli. Publika je film dočekala s nevjerojatnim entuzijazmom – redovi pred kinima, smijeh i ovacije koje su se mogle čuti iz svake dvorane.

Tome je zasigurno „kumovao“ i nevjerojatan glumački ansambl: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Nakon svečanih premijera u Zagrebu, Banjoj Luci i Sarajevu, slijede premijere u Beogradu 28. januara, Novom Sadu 29. januara te u Ljubljani početkom februara.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinansirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz producentske kuće Eclectica.