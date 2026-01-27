Producentica, urednica i voditeljica Amra Halilović: Uzor su mi samostalne žene

Ime i prezime: Amra Halilović.

Datum i mjesto rođenja: 24. juni, Zenica.

Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pravom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Voditelj na radiju.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.

Šta gledate na televiziji: Informativne emisije, zbog posla, a za opuštanje filmove i serije.

Šta Vas nervira: Lijenost i nepravda.

Najdraži grad: Svaki grad na moru.

Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih puno. Bitno je od koga su.

Čega se plašite: Ljudi koji su nezadovoljni vlastitim životom.

S kim najradije pijete kafu: S porodicom i prijateljima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Sve samostalne žene.

Najdraži pisac: Meša Selimović.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Smijenila bih sve đuturume koji upravljaju svijetom.

Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih više.

Omiljena pjesma: Zavisi od prilike.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pisma snova“ od Harisa Dubice i „Vrisak duše“ od Aldina Tucića.

Tim za koji navijate: Za pobjednički.

Omiljena narodna izreka: „Ko jednom progleda taj nikad više oči ne zatvori“.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu izdvojiti nikog posebno.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Stalno bih posjećivala istu, Italiju!