Producentica, urednica i voditeljica Amra Halilović: Uzor su mi samostalne žene

Ime i prezime: Amra Halilović.
Datum i mjesto rođenja: 24. juni, Zenica.
Šta prvo uradite kad se probudite: Popijem kafu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Pravom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Voditelj na radiju.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Mobitel.
Šta gledate na televiziji: Informativne emisije, zbog posla, a za opuštanje filmove i serije.
Šta Vas nervira: Lijenost i nepravda.
Najdraži grad: Svaki grad na moru.
Najbolji poklon koji ste dobili: Ima ih puno. Bitno je od koga su.
Čega se plašite: Ljudi koji su nezadovoljni vlastitim životom.
S kim najradije pijete kafu: S porodicom i prijateljima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Sve samostalne žene.
Najdraži pisac: Meša Selimović.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Smijenila bih sve đuturume koji upravljaju svijetom.
Omiljeni muzičar ili bend: Ima ih više.
Omiljena pjesma: Zavisi od prilike.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pisma snova“ od Harisa Dubice i „Vrisak duše“ od Aldina Tucića.
Tim za koji navijate: Za pobjednički.
Omiljena narodna izreka: „Ko jednom progleda taj nikad više oči ne zatvori“.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Ne mogu izdvojiti nikog posebno.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Stalno bih posjećivala istu, Italiju!