Itan Hok savjetuje kćerku nakon “Stranger Thingsa”: Vrijeme je da kreneš dalje, nemoj gledati unazad

Itan Hok je savjetovao kćerku Maju da “krene dalje” nakon završetka njenog hita “Stranger Things”.

Serija Netfliksa završila je nakon pet sezona, čime je Maja zaključila ulogu Robin Bakli poslije više od šest godina.

Glumac je dao savjet kćerki u intervjuu za Variety.

- Vrijeme je da kreneš dalje. Moraš to da uradiš i da ideš naprijed. Nemoj gledati unazad - rekao je kandidat za Oskara.

Osim “Stranger Thingsa”, Maja je igrala u filmovima poput “Once Upon A Time In Hollywood”, “Inside Out 2” i “Asteroid City”, a takođe gradi karijeru i kao pjevačica i tekstopisac, sa tri studijska albuma iza sebe.

Prošle godine, glumica je komentarisala da neki filmovi bivaju snimani isključivo zbog broja pratilaca glumaca na Instagramu.

- Ne zanima me Instagram. Instagram je bezveze. Ako imaš preko određenog broja pratilaca, film može dobiti finansiranje - rekla je za “Happy Sad Confused” podkast.