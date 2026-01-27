Sanela Dujković napustila N1 nakon sedam godina: “Odlazim s istinom, odgovornošću i zahvalnošću”

Novinarka i voditeljica Sanela Dujković oprostila se danas od televizije N1, nakon sedam godina rada u toj medijskoj kući. U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Dujković je navela da iza sebe ostavlja godine profesionalne odgovornosti prema javnoj riječi, publici i novinarskom pozivu.

- Sedam godina moglo bi stati u sljedeću rečenicu: pijetet prema istini, s ljubavlju prema poslu, poštovanjem prema publici i sviješću da se povjerenje gradi svakom izgovorenom mišlju - napisala je Dujković.

Istakla je da je tokom rada na N1 bilo mnogo emisija, priloga, uključenja uživo i hiljade trenutaka koje, kako navodi, nije ni pokušavala brojati, jer se stvarnost i ljudska iskustva ne mogu svesti na statistiku.