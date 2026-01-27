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Sanela Dujković napustila N1 nakon sedam godina: “Odlazim s istinom, odgovornošću i zahvalnošću”

Posebnu zahvalnost uputila je publici na ukazanom povjerenju

Sanela Dujković. Screenshot

D. H.

27.1.2026

Novinarka i voditeljica Sanela Dujković oprostila se danas od televizije N1, nakon sedam godina rada u toj medijskoj kući. U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, Dujković je navela da iza sebe ostavlja godine profesionalne odgovornosti prema javnoj riječi, publici i novinarskom pozivu.

- Sedam godina moglo bi stati u sljedeću rečenicu: pijetet prema istini, s ljubavlju prema poslu, poštovanjem prema publici i sviješću da se povjerenje gradi svakom izgovorenom mišlju - napisala je Dujković.

Istakla je da je tokom rada na N1 bilo mnogo emisija, priloga, uključenja uživo i hiljade trenutaka koje, kako navodi, nije ni pokušavala brojati, jer se stvarnost i ljudska iskustva ne mogu svesti na statistiku.

Posebnu zahvalnost uputila je publici na ukazanom povjerenju, podršci i očekivanjima koja su je, kako kaže, držala budnom, kao i na toplim, iskrenim i konstruktivnim komentarima koji su joj stalno podsjećali zašto je novinarski posao važan.

"Uz one koji pitaju. I uz one koji pristaju na lakše odgovore. Ostanite uz N1”, poručila je Dujković, zaključivši oproštaj riječima: “Do nekog novog viđenja.”

Za sada nije poznato gdje će Sanela Dujković nastaviti profesionalni angažman.

# SANELA DUJKOVIĆ
# N1
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