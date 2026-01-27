SEJDI FROST

Glumica optužila britanski tabloid i novinare: Stavili su cijenu na moju glavu

Frost je rekla da se osjećala povrijeđeno i nepovjerljivo prema svima zbog navodnog nezakonitog pribavljanja informacija od novinara

Glumica Sjedi Frost. Instagram

E. A.

27.1.2026

Glumica Sejdi Frost izjavila je pred Visokim sudom u Londonu da je Dejli mejl stavio “cijenu na njenu glavu” nakon što su njeni privatni podaci, uključujući navodno hakovane govorne poruke, završili u člancima tabloida.

Frost je rekla da se osjećala povrijeđeno i nepovjerljivo prema svima zbog navodnog nezakonitog pribavljanja informacija od novinara.

Glumica je posebno istakla incident iz 2002. godine kada su, prema njenim tvrdnjama, novinari tabloida pratili poziv njenom tadašnjem suprugu, glumcu Džudu Lou, otkrivajući da je njihova dvogodišnja kćerka slučajno progutala dio tablete ekstazija na dječijoj zabavi.

Frost je tokom svjedočenja zaplakala prisjećajući se pažnje koju je privukao taj događaj.

Frost je naglasila da je otkrila da je trudna 2003. godine, a trudnoća je kasnije prekinuta zbog, kako tvrdi, ogromnog stresa.

O tome je, kako je rekla, saznalo samo nekoliko bliskih osoba, uključujući oca djeteta Džeksona Skota. Advokat Frost, Dejvid Šerborn, tvrdio je da je tadašnja urednica tabloida Mail on Sunday, Kejti Nikol, mogla saznati za situaciju nezakonitim putem.

Glumica ne vjeruje da su njeni prijatelji ili članovi porodice davali informacije novinarima.

Frost je zaključila da je cijeli proces “zahtjevan i veoma stresan” i da se bori da zaštiti privatnost djece, ističući da “svi moraju biti odgovorni” za svoje postupke.

Glumica s advokatima. Instagram

Sudski proces će trajati devet sedmica.

I Princ Hari, vojvoda od Saseksa, svjedočio je nedavno u Visokom sudu u Londonu nedavno u svom slučaju protiv izdavača britanskog tabloida, tvrdeći da “nije smio da se žali na medije dok je bio aktivni član kraljevske porodice”.

Tokom završnih riječi u procesu protiv izdavača kompanije Associated Newspapers, vlasnika listova Dejli mejl i Mail on Sunday, Hari (41) se obratio sudiji i istakao da su posljedice dugogodišnje medijske kampanje protiv njegove porodice duboko traumatične.

- Stajanjem ovdje i suprotstavljanjem njima, oni su nastavili da me napadaju, a život moje supruge Megan Markl pretvorili su u apsolutnu agoniju, gospodine sudija - rekao je Hari tada, jedva savladavajući emocije i na ivici suza.

# VELIKA BRITANIJA
# SEJDA FROST
