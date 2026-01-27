Stigle su nominacije za BAFTA nagrade: Film "One Battle After Another" predvodi listu

Timoti Šalme (Timothee Chalamet) i Džesi Buklej (Jessie Buckley), koji se smatraju glavnim kandidatima za Oskara u kategorijama glavnih glumaca, ponovili su svoje nominacije za nagradu BAFTA.

Odmah iza njega slijede vampirski horor "Sinners", koji ima 13, Shakespeareova drama "Hamnet" i biografski film "Marty Supreme" koji imaju po 11.





U međuvremenu, glumci koji su primjetno nedostajali među nominovanim za Oskara - Chase Infiniti i Paul Mescal - dospjeli su na listu nominovanih BAFTA dodjele.

To bi dijelom moglo biti zato što nagrade BAFTA imaju više dostupnih mjesta - mnoge kategorije imaju šest mjesta u poređenju s pet na dodjeli Oscara.

Nagrade BAFTA također imaju dodatne kategorije posvećene prepoznavanju britanskih talenata.

Glumac i TV voditelj Alan Cumming bit će domaćin dodjele nagrada BAFTA u londonskoj Royal Festival Hall u nedjelju, 22. februara.

Najbolji film

"Hamnet" - Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

"Marty Supreme" - Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

"One Battle After Another" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson

"Sentimental Value" - Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"Sinners" - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Najbolji reditelj

"Bugonia," Yorgos Lanthimos

"Hamnet," Chloé Zhao

"Marty Supreme," Josh Safdie

"One Battle After Another," Paul Thomas Anderson

"Sentimental Value," Joachim Trier

"Sinners," Ryan Coogler

Najbolja glavna glumica

Jessie Buckley, "Hamnet"

Rose Byrne, "If I Had Legs I’d Kick You"

Kate Hudson, "Song Sung Blue"

Chase Infiniti, "One Battle After Another"

Renate Reinsve, "Sentimental Value"

Emma Stone, "Bugonia"

Najbolji glavni glumac

Robert Aramayo, "I Swear"

Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Leonardo DiCaprio, "One Battle After Another"

Ethan Hawke, "Blue Moon"

Michael B. Jordan, "Sinners"

Jesse Plemons, "Bugonia"

Najbolja sporedna glumica

Odessa A’zion, "Marty Supreme"

Inga Ibsdotter Lilleaas, "Sentimental Value"

Wunmi Mosaku, "Sinners"

Carey Mulligan, "The Ballad of Wallis Island"

Teyana Taylor, "One Battle After Another"

Emily Watson, "Hamnet"

Najbolji sporedni glumac

Benicio del Toro, "One Battle After Another"

Jacob Elordi, "Frankenstein"

Paul Mescal, "Hamnet"

Peter Mullan, "I Swear"

Sean Penn, "One Battle After Another"

Stellan Skarsgård, "Sentimental Value"

Istaknuti britanski film

"28 Years Later" - Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

"The Ballad of Wallis Island" - James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

"Bridget Jones: Mad About the Boy" — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

"Die My Love" - Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

"H Is for Hawk" - Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

"Hamnet" - Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell

"I Swear" - Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

"Mr. Burton" - Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

"Pillion" - Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

"Steve" - Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Istaknuti debi britanskog scenariste, reditelja ili producenta

"The Ceremony" - Jack King (reditelj, scenarist), Hollie Bryan (producent), Lucy Meer (producent)

"My Father’s Shadow" - Akinola Davies Jr. (reditelj), Wale Davies (scenarist)

"Pillion" - Harry Lighton (reditelj, scenarist)

"A Want in Her" - Myrid Carten (reditelj)

"Wasteman" - Cal McMau (reditelj), Hunter Andrews (scenarist), Eoin Doran (scenarist)

Najbolji adaptirani scenarij

"The Ballad of Wallis Island," Tom Basden and Tim Key

"Bugonia," Will Tracy

"Hamnet," Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

"One Battle After Another," Paul Thomas Anderson

"Pillion," Harry Lighton

Najbolji originalni scenarij

"I Swear," Kirk Jones

"Marty Supreme," Ronald Bronstein, Josh Safdie

"The Secret Agent," Kleber Mendonça Filho

"Sentimental Value," Eskil Vogt and Joachim Trier

"Sinners," Ryan Coogler

Najbolji film koji nije na engleskom jeziku

"It Was Just an Accident" - Jafar Panahi, Philippe Martin

"The Secret Agent" - Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

"Sentimental Value" - Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

"Sirât" - Oliver Laxe, Domingo Corral

"The Voice of Hind Rajab" - Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

Najbolji dokumentarac

"2,000 Meters to Andriivka" - Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

"Apocalypse in the Tropics" - Petra Costa, Alessandra Orofino

"Cover-Up" - Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

"Mr. Nobody Against Putin" - David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková

"The Perfect Neighbor" - Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Najbolji animirani film

"Elio" — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

"Little Amélie" — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

"Zootropolis 2" — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino