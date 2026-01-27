Glumac koji je nedavno pronađen na ulici predoziran: "Ne mogu vjerovati da sam živ"

Američki glumac i komičar Endi Dik (Andy Dick) izjavio je da je krajem prošle godine doživio fatalno predoziranje drogom, nakon čega je proveo skoro dva mjeseca na rehabilitaciji. U ekskluzivnom telefonskom razgovoru za Pejdž Siks (Page Six), dan nakon izlaska iz centra za liječenje u Palm Springsu, govorio je o iskustvu koje opisuje kao potpuno drugačije od svega što je ranije prošao.

- Bio sam na rehabilitaciji mnogo puta, ali ovo je drugačije jer sam zaista umro i ne mogu vjerovati da sam se vratio u život - rekao je Dik.

Istakao je da zasluge za spašavanje njegovog života 9. decembra 2025. godine pripadaju njegovim prijateljima i dokumentaristima Adamu Karbonu (Adam Carbone) i Aleksanderu Biliju Džonu Ohu Bejliju (Alexander Billy John Oh Bailey), koji su ga u tom trenutku snimali na ulicama Holivuda.

Prema njegovim riječima, oni mu nisu dali drogu, kako se kasnije nagađalo, već je sam pobjegao od njih, pronašao grupu ljudi i uzeo drogu, nakon čega se odmah srušio.

Snimak na kojem Dik bez svijesti leži na stepenicama zgrade, s naočalama na podu ispred sebe, brzo je postao viralan. Na videu se vidi kako Bejli u panici pokušava da ga probudi i daje mu Narkan (Narcan), nazalni sprej za poništavanje predoziranja opioidima. Dik je rekao da su mu bile potrebne čak četiri doze da se osvijesti.

- Kažu da sam se vratio u život, sjeo i prvo što sam rekao bilo je: ‘Gdje je votka?’ Toga se uopće ne sjećam. Bio sam potpuno izvan sebe - priznao je.

Iako su bolničari i njegovi prijatelji insistirali da ide u bolnicu, Dik je u tom trenutku želio otići u bar. Nekoliko dana kasnije, ipak je promijenio mišljenje i prihvatio pomoć, nakon što su mu bivša kolegica iz serije „Sober House“, Dženifer Himenez (Jennifer Gimenez), i njen suprug Tim Rajan (Tim Ryan) finansijski pomogli da ode na rehabilitaciju u Palm Springs.

- Hvala Bogu što sam otišao. Upoznao sam sjajne ljude i ovo mi je zaista spasilo život - rekao je Dik, koji danas živi u domu za liječene ovisnike u blizini Beverli Hilsa.