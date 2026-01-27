Iza novog filma Meta Dejmona i Bena Afleka krije se tragična istinita priča o smrti dječaka

Netfliksov hit-triler “The Rip” najavljen je kao film inspirisan istinitim događajima, ali se gledaoci s pravom pitaju koliki dio radnje ovog akcionog ostvarenja sa Metom Dejmonom i Benom Aflekom je zaista preuzet iz stvarnosti.

Radnja novog filma reditelja Džoa Karnahana, prati specijalnu policijsku jedinicu iz Majamija koja pronalazi 20 miliona dolara u gotovini u napuštenom bunkeru, nekada korišćenom za trgovinu drogom.

Ali umjesto da bude kraj slučaja, ovaj trenutak pokreće lanac nepredvidivih događaja. Kada drugi pripadnici podzemlja saznaju za otkriveni novac, članovi jedinice postaju mete. U tom procesu, međusobna lojalnost unutar tima počinje da se dovodi u pitanje, navodi 24sedam.

Nikada u životu nisam čuo takvu policijsku priču

Osnovna premisa filma temelji se na stvarnom događaju. Glavna inspiracija bio je policajac iz Majamija, Kris Kasiano, koji je kao vođa taktičkog tima za narkotike otkrio nevjerovatnu svotu novca. Tačan iznos je 20.650.480 dolara. Reditelj Karnahan, inače Kasianov blizak prijatelj, potvrdio je da je novac, baš kao i u filmu, bio bukvalno “zazidan”, pa su policajci morali da ga izvlače čekićima. Čak je i detalj o psu koji neprestano laje ispred zgrade preuzet iz stvarnog izvještaja.

- Bilo je ludo. Nikada u životu nisam čuo takvu policijsku priču - rekao je Karnahan.

Gubitak sina

Lik poručnika Dejna Dumarsa, kog tumači Dejmon, bazira se na Kasianu, a njegova tuga zbog gubitka desetogodišnjeg sina Džejka koji je bolovao od leukemije, takođe je tragičan detalj iz stvarnog života i film je posvećen uspomeni na dječaka:

- Bilo mi je izuzetno važno da Džejkovo ime bude prvo koje vidite na ekranu, jer on je pravo srce ove priče - objasnio je reditelj.

Šta je fikcija?

Iako su temelji stvarni, veći dio napete radnje je plod mašte. Prije svega, dio u kojem korumpirani policajci sami pokušavaju da ukradu novac i međusobni oružani sukobi nisu se dogodili u stvarnosti.

Takođe, lik Desi (Saša Kale), koja se skriva u objektu tokom pretrage, u stvarnosti je bio stariji muškarac.

- Novac su morali ručno da broje dva puta. Pravi “zatvorenik” – lik koji glumi Saša – u stvarnom životu je bio stariji gospodin. U jednom trenutku su mu čak tražili da im pomogne da broje. Morali su da natjeraju i vlasnika prostora da učestvuje u brojanju, jer ako pogriješite za samo jedan dolar, odmah se uključuje Unutrašnja kontrola. To je u policijskom poslu vrlo ozbiljna stvar - otkrio je Džo Karnahan.