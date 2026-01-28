Od higijeničarke do najljepše žene svijeta: Nevjerovatan uspon slavne glumice

Glumica Margo Robi proglašena je najljepšom ženom svijeta prema Ranker listi.
Prije nego što je postala najljepša žena svijeta, čistila je kuće i radila kao konobarica, ne sluteći da će jednog dana osvojiti Holivud.
Robi je osvojila prvo mjesto na onlajn platformi na kojoj fanovi iz cijelog svijeta glasaju za najljepše i najpopularnije slavne ličnosti.
Ljepota i šarm glumice Margo Robi, za kojom je publika poludjela nakon uloge u filmu “Barbi”, nisu iznenađenje, ali priča o njenom putu do Holivuda svakako jeste.
Rođena je 2. jula 1990. u Dalbiju, malom gradiću na sjeveroistoku Australije. Odrasla je sa majkom Sari Kesler, braćom Lahlanom i Kameronom i sestrom Anjom.
Otac Dag Robi napustio je porodicu ubrzo nakon njenog rođenja i kontakt je bio minimalan.
Već sa 16 godina, dok je išla u školu, radila je kao konobarica, pravila sendviče i čistila kuće kako bi pomogla porodici.
Već tada je znala da želi da glumi, pa je upisala dramsku umjetnost na koledžu Somerset, a potom se preselila u Melburn u potrazi za većim prilikama.
Početak karijere bio je težak, snimala je reklame i male nezavisne filmove, a zatim dobila ulogu Done Fridman u popularnom australijskom serijalu “Susjedi”.
Iako je uloga bila planirana za nekoliko epizoda, njen lik se toliko dopao publici da je postala stalni član.
Prva epizoda emitovana je 2008. godine, a već sljedeće godine nominovana je za najbolju debitantkinju na australijskim nagradama Logie.
Uslijedila je odluka da se otisne u Ameriku.
Početak je bio težak, živjela je u Njujorku i odlazila na audicije u Los Anđeles.
Prijavila se za ulogu u “Čarlijevim anđelima”, ali je nije dobila.
Ipak, producenti su joj ponudili ulogu u serijalu “Pan Am” (2012-2013), gdje je glumila sa Kristin Riči.
Serijal je ukinut nakon jedne sezone, ali tih 14 epizoda bilo je dovoljno da je Holivud primijeti.
Već godinu dana nakon „Pan Am“ snimila je film “Pravi trenutak”, a 2013. zablistala je u filmu “Vuk sa Vol Strita” sa Leonardom Dikaprijem.
Film je postigao veliki uspjeh i Margo je postala nova holivudska zvijezda, ali uspjesi nisu uticali na njenu prizemnost i profesionalizam. Novac od filmova dala je majci da otplati hipoteku, a sama je živjela u iznajmljenoj kući u Klapamu sa još pet mladih glumaca.
Vikendom su putovali u Amsterdam, posjećivali festivale i živjeli gotovo kao u studentskom domu.
Kasnije je zajedno sa sadašnjim suprugom Tomom Akerlijem producirala film “Ja, Tonja” i za ulogu američke klizačice Tonje Harding bila je nominovana za Oskara.
U decembru 2016. vjenčali su se na privatnom imanju u Bajron Beju, a danas žive u Kaliforniji i vode producentsku kuću “LuckyChap Entertainment”.
Margot Robi dokazala je da upornost, talenat i šarm mogu da vas odvedu od konobarice i čišćenja kuća do titule najljepše žene svijeta i jednog od najvećih imena u Holivudu.