Od higijeničarke do najljepše žene svijeta: Nevjerovatan uspon slavne glumice

Glumica Margo Robi proglašena je najljepšom ženom svijeta prema Ranker listi.

Prije nego što je postala najljepša žena svijeta, čistila je kuće i radila kao konobarica, ne sluteći da će jednog dana osvojiti Holivud.

Robi je osvojila prvo mjesto na onlajn platformi na kojoj fanovi iz cijelog svijeta glasaju za najljepše i najpopularnije slavne ličnosti.

Ljepota i šarm glumice Margo Robi, za kojom je publika poludjela nakon uloge u filmu “Barbi”, nisu iznenađenje, ali priča o njenom putu do Holivuda svakako jeste.

Rođena je 2. jula 1990. u Dalbiju, malom gradiću na sjeveroistoku Australije. Odrasla je sa majkom Sari Kesler, braćom Lahlanom i Kameronom i sestrom Anjom.

Otac Dag Robi napustio je porodicu ubrzo nakon njenog rođenja i kontakt je bio minimalan.

Već sa 16 godina, dok je išla u školu, radila je kao konobarica, pravila sendviče i čistila kuće kako bi pomogla porodici.

Već tada je znala da želi da glumi, pa je upisala dramsku umjetnost na koledžu Somerset, a potom se preselila u Melburn u potrazi za većim prilikama.

Početak karijere bio je težak, snimala je reklame i male nezavisne filmove, a zatim dobila ulogu Done Fridman u popularnom australijskom serijalu “Susjedi”.

Iako je uloga bila planirana za nekoliko epizoda, njen lik se toliko dopao publici da je postala stalni član.