Džim Kertis otkriva kako je započeo romansu sa Dženifer Aniston: Trebalo je dosta vremena

E. A.

28.1.2026

Hipnoterapeut Džim Kertis, momak glumice Dženifer Aniston, tokom gostovanja u emisiji “Today” otkrio je tačno kako su započeli romansu.

- Jednostavno su nas predstavili prijatelji - rekao je Kertis (50) promovišući svoju knjigu “Book of Possibility”.

- Otkrili smo da imamo zajedničke prijatelje i počeli smo da se dopisujemo - dodao je.

Kada ga je voditelj Krejg Melvin upitao da li su iza upoznavanja stajali likovi iz serije “Friends”, Kertis se našalio.

- Svi su tu bili uključeni - rekao je, a potom objasnio da su dugo razgovarali i postali bliski.

Hipnoterapeut Džim Kertis. Instagram

- Trebalo je dosta vremena - dodao je Kertis, ali nije precizirao koliko tačno.

Kasnije je otkrio da je riječ o “mjesecima, skoro godinu” od trenutka kada su počeli da se zbližavaju.

Par je prvi put viđen zajedno ljetos u Španiji, u društvu Anistoninih prijatelja, a u novembru romansa je postala javna i preselila se na Instagram.

U intervjuu za Elle, Aniston je opisala partnera kao izuzetnog, vrlo normalnog i veoma ljubaznog čovjeka.

Dženifer Aniston je ranije bila udata dva puta – za Breda Pita i Džastina Terua.

