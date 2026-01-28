Kler Dejns imala emotivni slom kada je saznala da je trudna: Nisam znala da je moguće

Glumica Kler Dejns otkrila je da je doživjela emotivni slom kada je saznala da je u 44. godini trudna sa trećim djetetom, priznajući da ju je vijest potpuno zatekla i uplašila.

U razgovoru tokom podkasta “Good Hang with Amy Poehler”, Dejns je ispričala da je, čim je saznala da je trudna, u suzama pozvala ginekologa.

- Plakala sam nekontrolisano. Bio je to potpuni slom - rekla je glumica, koja danas ima 46 godina.

Kako je objasnila, trudnoća nije bila planirana.

- Ništa od ovoga nije bilo unaprijed zamišljeno. Nisam ni znala da je to fizički moguće. Imala sam 44 godine - priznala je zvijezda serije “Domovina”.

Kler Dejns je 2023. godine rodila djevojčicu, treće dijete koje ima sa suprugom, britanskim glumcem Hjuom Densijem. Par je već roditelj sinova Sajrusa (13) i Rouana (7), a između njihove djece postoji razmak od oko pet godina.

Glumica je otkrila da joj put do drugog djeteta nije bio lak.

- Rouan je bio teško izboren. Morala sam da prođem kroz dva ciklusa vantjelesne oplodnje - rekla je.

O neočekivanoj trećoj trudnoći govorila je i u novembru 2025. godine u podkastu “SmartLess”, gdje je priznala da je bila “prestravljena”, ali da se na kraju sve dobro završilo.

Ipak, kaže da ju je u početku pratio i osjećaj stida.

- Osjećala sam se kao da sam uradila nešto zabranjeno, kao da sam uhvaćena da prelazim granicu za koju sam mislila da postoji - objasnila je.

- Imala sam utisak da sam malo izašla iz dozvoljenih okvira – i to je bilo zaista neobično - dodala je.

Kler Dejns i Hju Densi u braku su od septembra 2009. godine. Prije njega, glumica je bila u vezi sa kolegom Bilijem Krudapom, sa kojim je ostala u dobrim odnosima i više od dvije decenije nakon njihove kontroverzne veze iz 2003. godine, kada je on ostavio tada trudnu glumicu Meri-Luiz Parker.