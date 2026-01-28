Supruga Brusa Vilisa otkriva: On ne zna da ima demenciju, to je i blagoslov i prokletstvo

Supruga slavnog glumca Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis izjavila je da njen muž nije svjestan da boluje od frontotemporalne demencije, jer, kako kaže, “nikada nije povezao činjenice”.

U ekskluzivnom razgovoru za magazin People, Ema Heming Vilis (47) govorila je u podkastu “Conversations with Cam” o zdravstvenom stanju supruga i načinu na koji se porodica nosi sa njegovom bolešću.

- Brus nikada nije bio svjestan toga. Mislim da je to istovremeno i blagoslov i prokletstvo – ali ja sam iskreno srećna što on ne zna da ima ovu bolest - kaže Ema.

Glumac (70), poznat po ulozi u serijalu “Umri muški”, pati od stanja koje se naziva anozognozija – poremećaja kod kojeg mozak ne može da prepozna sopstveno oboljenje. Prema objašnjenju, to stanje je česta pojava kod osoba sa određenim neurološkim i mentalnim poremećajima.

“To nije poricanje, kako ljudi često misle. To je dio bolesti. Njihov mozak se mijenja i oni vjeruju da je to njihova nova normalnost”, dodaje Ema.

Porodica Brusa Vilisa je 2023. godine javno saopštila da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD) – grupa neuroloških poremećaja koji dovode do propadanja frontalnih i temporalnih režnjeva mozga.

Bolest može izazvati probleme sa govorom, promjene ličnosti, emocionalne poteškoće, ali i gubitak motoričkih sposobnosti, poput hodanja ili gutanja.