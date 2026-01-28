Supruga Brusa Vilisa otkriva: On ne zna da ima demenciju, to je i blagoslov i prokletstvo

Frontotemporalna demencija je progresivna bolest i najčešći oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina

Ema i Brus. Instagram

E. A.

28.1.2026

Supruga slavnog glumca Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis izjavila je da njen muž nije svjestan da boluje od frontotemporalne demencije, jer, kako kaže, “nikada nije povezao činjenice”.

U ekskluzivnom razgovoru za magazin People, Ema Heming Vilis (47) govorila je u podkastu “Conversations with Cam” o zdravstvenom stanju supruga i načinu na koji se porodica nosi sa njegovom bolešću.

- Brus nikada nije bio svjestan toga. Mislim da je to istovremeno i blagoslov i prokletstvo – ali ja sam iskreno srećna što on ne zna da ima ovu bolest - kaže Ema.

Glumac (70), poznat po ulozi u serijalu “Umri muški”, pati od stanja koje se naziva anozognozija – poremećaja kod kojeg mozak ne može da prepozna sopstveno oboljenje. Prema objašnjenju, to stanje je česta pojava kod osoba sa određenim neurološkim i mentalnim poremećajima.

“To nije poricanje, kako ljudi često misle. To je dio bolesti. Njihov mozak se mijenja i oni vjeruju da je to njihova nova normalnost”, dodaje Ema.

Porodica Brusa Vilisa je 2023. godine javno saopštila da mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD) – grupa neuroloških poremećaja koji dovode do propadanja frontalnih i temporalnih režnjeva mozga.

Bolest može izazvati probleme sa govorom, promjene ličnosti, emocionalne poteškoće, ali i gubitak motoričkih sposobnosti, poput hodanja ili gutanja.

Ipak, Ema naglašava da je Brus i dalje prisutan i povezan sa porodicom.

- On je i dalje vrlo prisutan. Mi smo rasli i prilagođavali se zajedno s njim. Način na koji se povezuje sa mnom i našom djecom možda nije isti kao ranije, ali je i dalje prelijep i duboko smislen. Samo je drugačiji – i mi smo naučili da se tome prilagodimo - kazala je Ema.

Frontotemporalna demencija je progresivna bolest i najčešći oblik demencije kod osoba mlađih od 60 godina, a Vilisov slučaj dodatno je skrenuo pažnju javnosti na ovu tešku dijagnozu.

