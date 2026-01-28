Ispovijest glumca koji je zaveo ženu silovatelja: Gladovao zbog uloge, a onda mu rekli da ne ide na dodjelu Oskara

Čuveni glumac Ejdrijen Brodi svog prvog Oskara dobio je za ulogu u kultnom filmu Pijanista 2002. godine. Biografska drama koja prati poljskog pijanistu jevrejskog porekla Vladislava Špilmana, koji se tokom Drugog svjetskog rata borio za goli opstanak, duboko je emotivna, a Ejdrijen Brodi je maestralno odigrao glavnu ulogu.

Ipak, kako je priznao, i dalje nema snage da pogleda ovaj film. "Čak ne mogu ni da pogledam taj film. Jednostavno, ne mogu. Plače mi se čak i kada pričam o tome", rekao je glumac iskreno za The Times.

Ova uloga je od njega zahtijevala i fizičku promjenu, pa je, po vlastitim riječima, dosta gladovao kako bi što više smršao. "Bilo je to kumulativno. Gladovao sam, a onda morao da vratim kilograme. Metabolizam mi se mijenjao. Mislio sam da mi se tijelo zauvek promijenilo", priznao je Brodi i dodao da je zbog procesa oporavka bio prisiljen da odbije saradnju sa režiserom Vernerom Hercogom.