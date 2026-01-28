Ispovijest glumca koji je zaveo ženu silovatelja: Gladovao zbog uloge, a onda mu rekli da ne ide na dodjelu Oskara

Čuveni glumac Ejdrijen Brodi svog prvog Oskara dobio je za ulogu u kultnom filmu Pijanista 2002. godine. Biografska drama koja prati poljskog pijanistu jevrejskog porekla Vladislava Špilmana, koji se tokom Drugog svjetskog rata borio za goli opstanak, duboko je emotivna, a Ejdrijen Brodi je maestralno odigrao glavnu ulogu.
Ipak, kako je priznao, i dalje nema snage da pogleda ovaj film. "Čak ne mogu ni da pogledam taj film. Jednostavno, ne mogu. Plače mi se čak i kada pričam o tome", rekao je glumac iskreno za The Times.
Ova uloga je od njega zahtijevala i fizičku promjenu, pa je, po vlastitim riječima, dosta gladovao kako bi što više smršao. "Bilo je to kumulativno. Gladovao sam, a onda morao da vratim kilograme. Metabolizam mi se mijenjao. Mislio sam da mi se tijelo zauvek promijenilo", priznao je Brodi i dodao da je zbog procesa oporavka bio prisiljen da odbije saradnju sa režiserom Vernerom Hercogom.
Trud mu se isplatio, budući da je za ovo ostvarenje nagrađen Oskarom. Međutim, Ejdrijen je priznao da nikada nije težio slavi i da je nakon Oskara počeo da se "povlači". "Povukao sam se iz površnosti koja dolazi s tim. Lak pristup stvarima koje ne djeluju autentično nije bio dio mog odrastanja. Osjećao sam se neiskreno", rekao je glumac za pomenuti medij.
Tada je ispričao i zanimljivost vezanu za tu dodjelu Oskara kada ga je, navodno, Džek Nikolson nagovarao da zajedno s njim i ostalim kandidatima bojkotuje ovaj događaj zbog američke invazije na Irak. "Rekao sam: 'Ne znam za vas, ljudi, ali ja idem. Nekako, moram da se pojavim. Roditelji mi dolaze. To se ne dešava baš često. Znam da ste vi svi dobitnici, možete i da preskočite, ali ja ne mogu'", iskren je bio Brodi.
Na kraju su, ipak, svi nominovani glumci prisustvovali dodjeli Oskara. Među njima su, osim Brodija i Niklsona, bili i Nikolas Kejdž, Majkl Kejn i Danijel Dej Luis. Na kraju je trijumfovao Ejdrijen, koji je tada imao 29 godina i postao najmlađi najbolji glumac u istoriji Oskara, što je rekord koji i danas drži.