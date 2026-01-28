Nastavak Prljavog plesa: Dženifer Grej ponovo u kultnoj ulozi Bejbi nakon 39 godina

Skoro 40 godina nakon što su Dženifer Grej i danas pokojni Patrik Svejzi osvojili svijet filmom “Prljavi ples”, studio Lionsgate je potvrdio da će glumica ponovo igrati Frensis Bejbi Hausmen u dugoočekivanom nastavku kultnog filma iz 1987. godine, piše E! Online.

- Uloga Bejbi zauzima posebno mjesto u mom srcu, kao i u srcima brojnih obožavalaca tokom godina. Dugo sam se pitala gdje bi Bejbi bila godinama kasnije i kakav bi joj život bio, ali trebalo je vremena da se okupi tim kome mogu da povjerim nasleđe originalnog filma. Uzbuđena sam što mogu reći da se čekanju bliži kraj - izjavila je 65-godišnja Grej u saopštenju za medije.

Lionsgate je potvrdio da snimanje nastavka počinje u narednim mjesecima.

Dženifer će biti i izvršna producentkinja filma uz reditelja Džonatana Levina. Scenario potpisuje Kim Rouzenstok, dok su za produkciju zaduženi Nina Džejkobson i Bred Simpson, tim koji stoji iza “Igre gladi”.

Niko ne može da zamijeni Svejzija

Ovo je prvi put da se Grej vraća kultnoj ulozi. Njen partner, Patrik Svejzi, koji je preminuo 2009. od raka pankreasa u 57. godini, nakratko je ponovio ulogu Džonija Kasla u filmu “Prljavi ples: Noći Havane” iz 2004. godine.

Grej je još 2020. potvrdila svoje učešće u nastavku, ali je naglasila da film neće pokušati ponovo stvoriti iskru koju je njen pokojni kolega donio na platno.

“Sve što mogu da kažem je da niko ne može da zamijeni nekoga ko je preminuo”, rekla je tada za časopis People.

“Ne pokušavate da ponovite nešto tako magično. Jednostavno idete u nekom drugom pravcu.”

Iako detalji radnje još nisu otkriveni, Grej je potvrdila da će film istražiti šta se desilo sa Bejbi 30 godina kasnije, smještajući radnju u devedesete.

“Uzbuđena sam zbog izazova da vidim šta se dešava sa osobom koja je to proživjela – šta joj se dogodilo i šta je iz originalne priče relevantno danas, posmatrano iz druge perspektive”, objasnila je.

Potvrda navoda

U ranijem intervjuu potvrdila je i da je izlazak filma bio planiran za Dan zaljubljenih 2024. godine.

Podsjetimo, film “Prljavi ples” po scenariju Elenor Bergstin, a koju je sjajno režirao Emil Ardolino, uvrstio se na listu kultnih ostvarenja. Snimljen krajem osamdesetih, prvi put je prikazan 21. avgusta 1987. godine. Magija plesa i ljubavi prenijeta je na publiku iako mnogi u vrijeme premijernog prikazivanja i godinama unaprijed nisu znali brojne detalje o ovom filmu.