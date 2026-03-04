Drugi srčani udar bio je koban za zvijezdu domaćih serija: Iza sebe je ostavila maloljetnu kćer

Prerano preminula hrvatska glumica Maja Petrin, koju publika najviše pamti po ulozi u seriji „Zabranjena ljubav“, preminula je prije tačno 12 godina. Vijest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je Hrvatsku 4. marta 2014. godine. Maja je umrla od srčanog udara u 41. godini života.

Do svoje smrti bila je stalno angažovana u Zagrebačkom kazalištu lutaka, a glumila je i u Histrionima, Teatru u gostima, Kerempuhu, Teatru &TD, HNK-u te Komediji. Televizijska publika zavoljela ju je kao Zoru Rački u prvoj hrvatskoj sapunici „Villa Maria“, a potom i kao Dunju u seriji „Zabranjena ljubav“.

Pet godina prije smrti, u 37. godini, doživjela je težak srčani udar, nakon čega je bila hospitalizovana na kardiološkom odjelu KB-a Sestara milosrdnica. Probudili su je snažni bolovi u prsima, a život joj je tada spasila majka Marija, koja je odmah pozvala Hitnu pomoć.