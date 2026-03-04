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MAJA PETRIN

Drugi srčani udar bio je koban za zvijezdu domaćih serija: Iza sebe je ostavila maloljetnu kćer

Do svoje smrti bila je stalno angažovana u Zagrebačkom kazalištu lutaka

Maja Petrin. Facebook

E. A.

4.3.2026

Prerano preminula hrvatska glumica Maja Petrin, koju publika najviše pamti po ulozi u seriji „Zabranjena ljubav“, preminula je prije tačno 12 godina. Vijest o njenoj iznenadnoj smrti potresla je Hrvatsku 4. marta 2014. godine. Maja je umrla od srčanog udara u 41. godini života.

Do svoje smrti bila je stalno angažovana u Zagrebačkom kazalištu lutaka, a glumila je i u Histrionima, Teatru u gostima, Kerempuhu, Teatru &TD, HNK-u te Komediji. Televizijska publika zavoljela ju je kao Zoru Rački u prvoj hrvatskoj sapunici „Villa Maria“, a potom i kao Dunju u seriji „Zabranjena ljubav“.

Pet godina prije smrti, u 37. godini, doživjela je težak srčani udar, nakon čega je bila hospitalizovana na kardiološkom odjelu KB-a Sestara milosrdnica. Probudili su je snažni bolovi u prsima, a život joj je tada spasila majka Marija, koja je odmah pozvala Hitnu pomoć.

Njena smrt je šokirala sve. Facebook

Tada je za Večernji list izjavila:

"Neka je to klišej, ali ja sam 15. oktobra zaista ponovo rođena. Taj dan je i naša kujica Pika proslavila drugi rođendan, a moja Petra rođena je 7. oktobra. Tako sam od horoskopske Rakice postala Vaga pa ćemo ubuduće u oktobru nas tri cure zajedno slaviti rođendan.“

Nakon tog događaja promijenila je životne navike, a iako su novi nalazi bili ohrabrujući, drugi srčani udar bio je, nažalost, koban. Maja Petrin iza sebe je ostavila tada 17-godišnju kćer Petru, koju je dobila s kolegom Alenom Šalinovićem.

# MAJA PETRIN
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