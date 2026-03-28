Video / Tiktoker Sermed Maktouf izgubio više od 70 kilograma: Birao je između mrkve i kolača i iznenadio sve

On je govorio o tome kako je za svega nekoliko mjeseci izgubio 70 kilograma.

Na portalu "Avaza" ste mogli pratiti najzanimljivije izjave iz intervjua.

1' – Izgubio sam više od 70 kilograma za sedam mjeseci, blizu 80.

2' – Lipotretman mi je promijenio život iz korijena. Imam samopouzdanje, živim život, mogu da radim šta god želiš.

3' – Vrijeme je za moj obrok, opet sam na tretmanu. Znao sam otresti 2-3 tepsije kolača, ali nije vrijedno. Treba imati higijenu ishrane.

4' – Dosta me omladine prati, htio sam im dati podršku. Na humorističan način želim doći do poente.

5' – Dosta mojih videa je sarkastičnog karaktera. Ne podržavam kocku, alkohol, a hrana je dobra, ali ja sam to radio na sarkastičan način.

6' – Pretjerao sam s čelendžom s Nutelom, ali on je i pogrešno shvaćen. Imam sam error na vagi, imao sam 220 kg, možda i više.

7' – Treba imati higijenu ishrane, lipo mi je pomogao da nađem put.

8' – Tokom ramazana sam napravio pauzu od tretmana, nisam se udebljao.

9' – Imao sam krize, tražio sam utjehu u hrani. Odlučio sam da ne želim više ovo sebi da radim i želim da motivišem druge.

10' – Komentari ljudi me ne dotiču. Imao sam priliku da upoznam jednog hejtera, koji je tražio da ga zapratim, a bio mi je na bloku.

11' – Bio sam ograničen u brojnim stvarima. I dalje sam debela osoba, ali sam bliže 100 nego 200 kilograma. Jedno jutro sam se probudio i rekao da je dosta.

12' – Ovo nije dijeta, ovo je način života.

13' – Jednom sam pao, ali sam ustao.

14' – Kada si iskren, svejedno ti je jesil online ili offline. Teško je biti iskren u neiskrenom svijetu.

15' – U mom samopouzdanju nema glume, svjestan sam svojih mana i nedostataka. Iskoristio sam svoje mane za vrline.

16' – Cilj mi je izgubiti 100 kilograma.

17' – Ja sam uvijek ja, uvijek se ponašam prizemno. Gade mi se ljudi koji gledaju nekog s visine.

19' – Ima dosta glumaca, pjevača, influensera, koji nisu radili redovno, pa ih više nema.

20' – Treba imati organizaciju, tu je razlika između uspješnih i neuspješnih.

21' – Greška su bili savjeti da izbacim sve slatko iz kuće. Ako držite lava u kavezu, on nije lav. Bio sam u Istanbulu i nisam htio probati baklavu.

22' – Kada dođem do optimalne težine, nekad ću pojesti slato, ali ne smijem sad. Ne smijem ni mrkvu da jedem sad, iako je zdrava.

24' – Do 16. godine sam bio debeo, ali ne predebeo. Onda sam smršao na 90 kg, a nakon smrti mame sam pao u depresiju, vodio sam drugačiji život, prežderavanje...

25' – Sada mogu kupiti odjeću svugdje, ne trebam u specijalnim radnjama, drago mi je da sam uspio.

26' – Smrt majke je bila okidač za debljanje nesvjesno.

27' – Vjerujem da bi majka bila ponosna, a ja sam samokritičan, uvijek hoću još.

28' – Izbrišem komentar kada neko opsuje Boga ili majku, nikad mi nisu jasni zli komentari. Troše vrijeme na osobu koju ne vole.

29' – Oni su nezadovoljni, pa traže krivicu u meni.

30' – Dio mog posla je i kad ti nije ni do čega da moraš snimati i biti nasmijan, ali to su skečevi.

31' – Palio sam liveove i ljudi su shvatili ko sam, radio sam mix emocija i humora.

32' – Najveća slabost mi je brzopletost. Najteži dan na dijeti mi je bio treći, imao sam krizu. Najveće iskušenje je biti dobar čovjek.

35' – Snimio sam intervju sa samim sobom gdje imam 200 kg i s novim Sermedom.

36' – Na isti način ću raditi na društvenim mrežama – mix emocija, humor, tuga, lifestyle, sve.

37' – Nije poenta pokazati da je sve savršeno, kada nije savršeno.

38' – Sljedeći put dolazim bez majice da vidite pločice.

39' – Odbio sam ponudu kladionice od 300.000 eura, nisam mogao da prodam sebe.

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