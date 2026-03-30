Glumačka ikona izabrala između dobrog i lošeg, ona može kao niko drugi

Uma Turman pažljivo bira filmske uloge.

Glumica (55) je otkrila da li više voli da igra negativca ili dobru osobu tokom ekskluzivnog intervjua za People na premijeri njenog novog filma “Pretty Lethal”.

- Volim da istražim neku osnovnu motivaciju svakog lika kroz razumijevanje osobe. Oni često nisu ni dobri ni loš - objasnila je diplomatski na crvenom tepihu u Ostinu.

U filmu “Pretty Lethal”, bivša zvijezda “Kill Billa” tumači povučenu bivšu balerinu.

Mlada baletska trupa dolazi u njen jeziv pansion nakon što im se autobus pokvario na putu ka takmičenju.

Film je režirala Viki Džuson.