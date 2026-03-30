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UMA TURMAN JE LEGENDA

Glumačka ikona izabrala između dobrog i lošeg, ona može kao niko drugi

U filmu “Pretty Lethal”, bivša zvijezda “Kill Billa” tumači povučenu bivšu balerinu

Uma Turman. Instagram

E. A.

30.3.2026

Uma Turman pažljivo bira filmske uloge.

Glumica (55) je otkrila da li više voli da igra negativca ili dobru osobu tokom ekskluzivnog intervjua za People na premijeri njenog novog filma “Pretty Lethal”.

- Volim da istražim neku osnovnu motivaciju svakog lika kroz razumijevanje osobe. Oni često nisu ni dobri ni loš - objasnila je diplomatski na crvenom tepihu u Ostinu.

U filmu “Pretty Lethal”, bivša zvijezda “Kill Billa” tumači povučenu bivšu balerinu.

Mlada baletska trupa dolazi u njen jeziv pansion nakon što im se autobus pokvario na putu ka takmičenju.

Film je režirala Viki Džuson.

Džuson je u razgovoru za People na premijeri istakla šta Turman donosi svom liku.

- Uma je očigledno ikona i može da igra negativca kao niko drugi. Ima zloban smisao za humor, ali takođe unosi empatiju u lik, što ti omogućava da ostaneš uz lik čak i kada se dešavaju najapsurdnije stvari - pojasnila je.

Turman je djelimično poznata po ulogama negativaca.

Iako je igrala u brojnim akcionim filmovima, glumica je u intervjuu za InStyle ranije priznala da joj nasilje nije posebno privlačno.

# UMA TURMAN
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