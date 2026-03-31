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OSVAJA PUBLIKU

Pogledajte trejler za 3. sezonu Euforije: Haos zbog droge, brakova i mračnih izbora

Istovremeno, likovi Kasi i Nejt, koje igraju Sidni Svini i Džejkob Elordi, ulaze u brak

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E. A.

31.3.2026

Publika se vraća u mračni i haotični svijet serije “Euforija”, dok je objavljen drugi trejler za dugo iščekivanu treću sezonu hit drame, čija premijera je zakazana za 12. april.

Trejler donosi intenzivne i uznemirujuće scene koje nagovještavaju još dramatičniji nastavak priče.

U fokusu je ponovo Ru, koju tumači Zendaja, a koja se nalazi na ispitivanju u Meksiku nakon što je prikazana kako sarađuje sa dilerima droge i kao kurir krijumčari nepoznate supstance.

Istovremeno, likovi Kasi i Nejt, koje igraju Sidni Svini i Džejkob Elordi, ulaze u brak.

Pored Zendaje, Svini i Elordija, u trećoj sezoni vraćaju se i poznata imena poput Hanter Šafer, pokojnog Erika Dejna, Kolmana Dominga…

Nova sezona donosi i veliki broj novih glumaca, među kojima su Šeron Stoun, Rosalija, uz još čitav niz dodatnih imena koja će proširiti već kompleksnu glumačku postavu.

Treća sezona “Euforije” obećava još dublje istraživanje psiholoških lomova, identiteta i destruktivnih izbora, po kojima je serija već postala prepoznatljiva širom svijeta.

# EUFORIJA
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