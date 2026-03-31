Pogledajte trejler za 3. sezonu Euforije: Haos zbog droge, brakova i mračnih izbora

Publika se vraća u mračni i haotični svijet serije “Euforija”, dok je objavljen drugi trejler za dugo iščekivanu treću sezonu hit drame, čija premijera je zakazana za 12. april.

Trejler donosi intenzivne i uznemirujuće scene koje nagovještavaju još dramatičniji nastavak priče.

U fokusu je ponovo Ru, koju tumači Zendaja, a koja se nalazi na ispitivanju u Meksiku nakon što je prikazana kako sarađuje sa dilerima droge i kao kurir krijumčari nepoznate supstance.

Istovremeno, likovi Kasi i Nejt, koje igraju Sidni Svini i Džejkob Elordi, ulaze u brak.