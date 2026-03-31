"Euphoria" se vraća: Pogledajte novi trejler koji otkriva ključne zaplete

Uoči premijere treće sezone HBO-ove drame "Euphoria", zakazane za 12. aprila, objavljen je drugi trejler koji donosi nove zaplete.
- "Rue" (Zendaya) je prikazana na policijskom ispitivanju nakon što je radila s dilerima u Meksiku i progutala paketić narkotika - pokazuje trailer. U međuvremenu, "Cassie" (Sydney Sweeney) i "Nate" (Jacob Elordi) se vjenčaju, dok se "Cassie" ponovo udružuje s "Maddy" (Alexa Demie) kako bi snimale sadržaj za stranice za odrasle.
Uz Zendaju (Zendaya), Svini (Sydney Sweeney) i Elordija (Jacob Elordi), u trećoj sezoni vraćaju se i ostali glavni glumci: Hanter Šefer (Hunter Schafer), pokojni Erik Dejn (Eric Dane), Mod Apatou (Maude Apatow), Marta Keli (Martha Kelly), Kloi Čeri (Chloe Cherry), Kolman Domingo (Colman Domingo) i Dominik Fajk (Dominic Fike).
Pridružuje im se i niz novih lica, uključujući Šeron Stoun (Sharon Stone), Rosaliju (Rosalía), Trišu Pejtas (Trisha Paytas), Natašu Loun (Natasha Lyonne), Danijel Deddvajler (Danielle Deadwyler), Elija Rot (Eli Roth) i Maršona Linča (Marshawn Lynch).
Popis novih glumaca uključuje i Adevale Akinuoje-Agbaje (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Tobi Volas (Toby Wallace), Darell Brit-Gibson (Darrell Britt-Gibson), Kadim Hardison (Kadeem Hardison), Priskila Delgado (Priscilla Delgado), Džejms Lendri Hebert (James Landry Hébert), Ana Van Paten (Anna Van Patten), Asante Blak (Asante Blackk), Bela Podaras (Bella Podaras), Bil Bodner (Bill Bodner), Kajlin Rais (Cailyn Rice), Kolin Kemp (Colleen Camp), Gideon Adlon (Gideon Adlon), Hemki Madera (Hemky Madera), Homer Ger (Homer Gere), Džek Topalian (Jack Topalian), Džesika Bler Herman (Jessica Blair Herman), Kvame Paterson (Kwame Patterson), Medison Tompson (Madison Thompson), Metju Vilig (Matthew Willig), Rebek Pidžon (Rebecca Pidgeon) i Sem Tramel (Sam Trammell).