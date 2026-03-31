"Euphoria" se vraća: Pogledajte novi trejler koji otkriva ključne zaplete

Uoči premijere treće sezone HBO-ove drame "Euphoria", zakazane za 12. aprila, objavljen je drugi trejler koji donosi nove zaplete.

- "Rue" (Zendaya) je prikazana na policijskom ispitivanju nakon što je radila s dilerima u Meksiku i progutala paketić narkotika - pokazuje trailer. U međuvremenu, "Cassie" (Sydney Sweeney) i "Nate" (Jacob Elordi) se vjenčaju, dok se "Cassie" ponovo udružuje s "Maddy" (Alexa Demie) kako bi snimale sadržaj za stranice za odrasle.