Zendaja otkrila da je 3. sezona serije "Euphoria" ujedno i posljednja

Glumica Zendaja (Zendaya) nagovijestila je da bi popularna HBO serija "Euphoria" mogla završiti nakon treće sezone, što je izazvalo veliku pažnju fanova širom svijeta.

Tokom gostovanja u emisiji "The Drew Barrymore Show", Zendaja je odgovorila na pitanje voditeljke o budućnosti serije.

Na pitanje da li će treća sezona biti posljednja, kratko je poručila: - Mislim da hoće.

Kada je dodatno upitana da li gledaoci treba da uživaju u novoj sezoni znajući da se bliži kraj, Zendaja je ponovila svoj stav i naglasila da dolazi do kraja priče.

Iako iz HBO-a još nema zvanične potvrde o završetku serije, ovakav razvoj događaja već duže se pretpostavlja među fanovima i unutar filmske industrije.