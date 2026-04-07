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KRAJ JEDNE PRIČE

Zendaja otkrila da je 3. sezona serije "Euphoria" ujedno i posljednja

Iako iz HBO-a još nema zvanične potvrde o završetku serije, ovakav razvoj događaja već duže se pretpostavlja među fanovima

Serija "Euphoria". YouTube

A. A.

7.4.2026

Glumica Zendaja (Zendaya) nagovijestila je da bi popularna HBO serija "Euphoria" mogla završiti nakon treće sezone, što je izazvalo veliku pažnju fanova širom svijeta.

Tokom gostovanja u emisiji "The Drew Barrymore Show", Zendaja je odgovorila na pitanje voditeljke o budućnosti serije.

Na pitanje da li će treća sezona biti posljednja, kratko je poručila: - Mislim da hoće.

Kada je dodatno upitana da li gledaoci treba da uživaju u novoj sezoni znajući da se bliži kraj, Zendaja je ponovila svoj stav i naglasila da dolazi do kraja priče. 

Iako iz HBO-a još nema zvanične potvrde o završetku serije, ovakav razvoj događaja već duže se pretpostavlja među fanovima i unutar filmske industrije.

Posebno nakon četvorogodišnje pauze između druge i treće sezone, tokom koje su mnogi članovi glumačke ekipe ostvarili značajne karijerne uspjehe i angažmane u velikim holivudskim projektima.

Radnja treće sezone donosi vremenski skok, napuštajući srednjoškolski ambijent i prateći likove u njihovim odraslim životima.

# ZENDAYA
# EUPHORIA
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