Povratak Harija Potera: Film iz 2001. ponovo na globalnom nivou

Magični svijet Harija Potera se vraća. Prvi dio HBO-ove adaptacije svih sedam romana o Hariju Poteru (Harry Potter) planiran je za izlazak ovog Božića na platformi "HBO Max".

Najava serije izazvala je žestoke rasprave zbog kontroverznih transfobnih komentara autorice J.K. Rouling (J.K. Rowling). Objavljeni trailer prikupio je 277 miliona organskih pregleda u prva 48 sati i postao najgledaniji trailer za streaming platformu u historiji.

U jeku novog vala popularnosti, prvi film iz originalnog serijala, "Harry Potter and the Philosopher's Stone", ponovo je ostvario značajan uspjeh na streamingu. Film iz 2001. godine tada je imao zadatak iskoristiti popularnost svježih romana bez garancije uspjeha. Reditelj Kris Kolumbus (Chris Columbus) i glumačka postava doprinijeli su velikom uspjehu filma.

Tokom prikazivanja u kinima koje je trajalo prosječno 9,8 sedmica, "Harry Potter and the Philosopher's Stone" zaradio je skoro milijardu dolara širom svijeta, od čega 322 miliona dolara u Sjedinjenim Američkim Državama i 644 miliona dolara na međunarodnom tržištu.

Film je dobro primljen i kod kritike, sa ocjenom 80% na stranici "Rotten Tomatoes", gdje se navodi da "Harry Potter and the Philosopher's Stone" vjerno adaptira izvorni materijal, sažimajući bogatu naraciju romana u zanimljivu i često uzbudljivu čarobnu avanturu na velikom platnu.

Trenutno, "Harry Potter and the Philosopher's Stone" nalazi se među deset najgledanijih filmova na "HBO Maxu" na globalnom nivou.