"Kraljica Ketamina" osuđena zbog prodaje droge koja je dovela do smrti Metjua Perija

Džasvin Sanga (Jasveen Sangha), poznata pod nadimkom "Kraljica ketamina", osuđena je na 15 godina zatvora zbog prodaje droge koja je dovela do smrti glumca Metjua Perija (Matthew Perry), najpoznatijeg po ulozi u seriji "Prijatelji".

Sanga (42) je u septembru prošle godine priznala krivicu po pet tačaka optužnice, uključujući distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili teškim tjelesnim povredama. Tužioci su njen dom opisali kao "centar za prodaju droge" iz kojeg je finansirala luksuzan način života.

Uzrok smrti glumca

Metju Peri pronađen je mrtav u oktobru 2023. godine u hidromasažnoj kadi svoje kuće u Los Anđelesu. Istragom je utvrđeno da je uzrok smrti akutno djelovanje ketamina, disocijativnog anestetika s halucinogenim efektima koji se koristi isključivo pod medicinskim nadzorom.

Uoči izricanja presude, Perijeva maćeha Debi Peri (Debbie Perry) zatražila je od suda maksimalnu kaznu, ističući da je Sanga nanijela "nepopravljivu štetu".

- Ti si to uzrokovala. Imala si sposobnost da zarađuješ na druge načine, ali si izabrala put koji povređuje ljude. Molim vas da ovoj bezosjećajnoj ženi izreknete maksimalnu kaznu kako ne bi mogla nanijeti bol drugim porodicama - navela je u obraćanju sudu.

Tokom pretresa kuće optužene, federalne vlasti pronašle su desetine bočica ketamina, kao i hiljade tableta među kojima su bili metamfetamin, kokain i Xanax. Istražitelji tvrde da je Sanga godinama distribuirala drogu iz svoje kuće u Nort Holivudu.

Promijenila iskaz

Iako je u početku negirala optužbe, kasnije je promijenila iskaz i priznala krivicu. U okviru sporazuma priznala je i da je 2019. godine prodala ketamin muškarcu koji je preminuo nekoliko sati kasnije od predoziranja.

Prijetila joj je kazna do 65 godina zatvora, ali joj je na kraju izrečeno 15 godina. U pritvoru se nalazi od augusta 2024. godine. Njeni advokati su ranije tražili blažu kaznu, navodeći da je preuzela odgovornost i da ranije nije imala krivični dosije.

Metju Peri se godinama borio s ovisnošću, a u vrijeme smrti koristio je ketamin kao dio terapije za depresiju pod medicinskim nadzorom. Vlasti navode da je Sanga bila jedna od pet osoba koje su glumcu nabavljale drogu, iskorištavajući njegovu ovisnost radi zarade.

U ovom slučaju optuženi su i drugi pojedinci, uključujući ljekare i Perijevog asistenta, koji su također priznali krivicu. Ljekar Salvador Plasensija (Salvador Plasencia) osuđen je na 30 mjeseci zatvora, dok je doktor Mark Čavez (Mark Chavez) dobio osam mjeseci kućnog pritvora i tri godine nadzora.