Netfliks potvrdio nastavak hit franšize: Glumac Kris Hemsvort kreće u novu misiju u filmu "Extraction 3"

Australijski glumac Kris Hemsvort (Chris Hemsworth) postigao je dogovor o povratku ulozi plaćenika Tajlera Rejka (Tyler Rakea) u trećem nastavku Netfliksove uspješne akcijske franšize "Extraction". Produkcija filma trebala bi započeti tokom predstojećeg ljeta, nakon što je glumac potvrdio učešće oduševljen najnovijom verzijom scenarija koji potpisuje Dejvid Vajl (David Weil).

Režisersku palicu ponovo preuzima Sem Hargrejv (Sam Hargrave), zaslužan za vizuelni identitet i uspjeh prethodna dva dijela. Uz Hemsvorta, svoje uloge će ponoviti Idris Elba i Golfšifte Farhani (Golshifteh Farahani). Iako se detalji radnje drže u tajnosti, očekuje se da će novi nastavak zadržati visok nivo adrenalinske akcije po kojem je serijal postao prepoznatljiv.

Odluka o snimanju trećeg dijela uslijedila je nakon rekordnih rezultata prethodnika. Filmovi "Extraction" i "Extraction 2" trenutno se nalaze na listi najpopularnijih naslova na engleskom jeziku u historiji Netfliksa. Prvi film, objavljen 2020. godine, postao je apsolutni hit među publikom, dok je drugi nastavak dodatno nadmašio brojke gledanosti, učvrstivši status ove franšize kao jednog od najvažnijih projekata produkcijske kuće "AGBO" braće Ruso (Russo).

Film se temelji na grafičkom romanu "Ciudad", a u produkciju su uključene kompanije "AGBO" i Hemsvortov "Wild State". Studio je prilagodio termine snimanja glumačevom zgusnutom rasporedu, uključujući i rad na filmu "Kockroach" koji počinje ovog mjeseca. "Extraction 3" predstavlja nastavak uspješne saradnje između Netfliksa i produkcijske kuće "AGBO", koja je ranije izrodila i hit film "The Gray Man".