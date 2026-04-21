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OSJETIO MUČNINU

Poznatom voditelju pozlilo u Jutarnjem programu: Sarapa se držao za vrat, poslije samo nekoliko minuta napustio program

Voditelj je ranije tokom jutra osjetio zdravstvene tegobe

Sarapa se uhvatio za vrat. Pink.rs

D. H.

21.4.2026

Predrag Sarapa napustio je jutros Jutarnji program zbog nesnosnih bolova.

Voditeljica Jovana Maksimović jutros je sama otvorila jutarnji program na televiziji Pink, pojavivši se u studiju oko 5:50 časova.

Nakon uvodne najave i prvog Dnevnika, oko 6:30 časova programu se nakratko pridružio i voditelj Predrag Sarapa, koji je stigao na posao, ali se u emisiji zadržao svega nekoliko minuta.

U jednom trenutku, kako nezvanično saznajemo, osjetio je mučninu, a moglo se primjetiti da je nakratko stavio ruku na vrat.

Ubrzo nakon uključenja u program i obraćanja iz Hitne pomoći, gledaoce je iznenadilo to što se po povratku u studio Sarapa više nije nalazio pored koleginice, već je emisija nastavljena bez njega.

Prema nezvaničnim informacijama, voditelj je ranije tokom jutra osjetio zdravstvene tegobe i potražio medicinsku pomoć, nakon čega je napustio program.

Nakon pregleda, upućen je na kućno liječenje, gdje nastavlja oporavak.

Inače, Dea Đurđević je otišla na porodiljsko, a Jovana Maksimović vodi jutarnji program sa Predragom Sarapom.


# PINK
# PREDRAG SARAPA
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