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DRUGA STRANA MEDALJE

Poznati glumac danas plaća cijenu ‘idealnog‘ izgleda: Uništio sam se bildanjem, gotovo sam invalid

Tada je želio izgledati, prema vlastitim riječima, idealno te je mnogo vremena ulagao u izgradnju tijela i održavanje fizičke forme

Rupert Everett. Facebook

D. H.

4.6.2026

Glumac Rupert Everett otkrio je da danas trpi ozbiljne posljedice zbog mišićave građe koju je godinama nastojao izgraditi. Everett je devedesetih godina glumio u nekoliko popularnih filmova, uključujući My Best Friend's Wedding, u kojem je igrao uz Julia Roberts. Tada je želio izgledati, prema vlastitim riječima, idealno te je mnogo vremena ulagao u izgradnju tijela i održavanje fizičke forme.

Međutim, kaže da ga je to kasnije skupo koštalo.

– Uništio sam se. Sada sam zbog toga gotovo invalid. Nikada nisam imao strpljenja za sve one stvari koje su potrebne uz dizanje tegova, poput istezanja, jer se tetive s vremenom sve više zatežu. To mi je bilo toliko dosadno. Nisam radio ništa od toga. Zato će moj kraj vjerovatno biti mišićno-koštani problemi – rekao je Everett.

Prisjećajući se perioda najveće popularnosti, dodao je:

– U jednom trenutku izgledao sam sjajno. Imao sam mišiće, imao sam sve.

Njegova slava, međutim, nije dugo trajala.

– To je bilo prilično kratkog vijeka. Ja to zovem svojom holivudskom godinom – priznao je glumac, ističući da se čak i na vrhuncu karijere osjećao nesigurno uprkos dobrom izgledu.

Danas Everett više ne ide u teretanu, a otkrio je da mu je jedini oblik fizičke aktivnosti šetanje psa. Također je smanjio izlaske i prestao s konzumiranjem droga.

– Gotovo da me više ništa ne zanima. Zanimaju me čestice prašine i slične stvari. Mogao bih sasvim zadovoljno sjediti i samo posmatrati proljeće – rekao je glumac.

Najviše vremena danas provodi sa svojim suprugom Henriqueom, s kojim se vjenčao 2024. godine.

# GLUMAC
# RUPERT EVERETT
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