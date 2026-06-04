Poznati glumac danas plaća cijenu ‘idealnog‘ izgleda: Uništio sam se bildanjem, gotovo sam invalid

Glumac Rupert Everett otkrio je da danas trpi ozbiljne posljedice zbog mišićave građe koju je godinama nastojao izgraditi. Everett je devedesetih godina glumio u nekoliko popularnih filmova, uključujući My Best Friend's Wedding, u kojem je igrao uz Julia Roberts. Tada je želio izgledati, prema vlastitim riječima, idealno te je mnogo vremena ulagao u izgradnju tijela i održavanje fizičke forme.

Međutim, kaže da ga je to kasnije skupo koštalo.

– Uništio sam se. Sada sam zbog toga gotovo invalid. Nikada nisam imao strpljenja za sve one stvari koje su potrebne uz dizanje tegova, poput istezanja, jer se tetive s vremenom sve više zatežu. To mi je bilo toliko dosadno. Nisam radio ništa od toga. Zato će moj kraj vjerovatno biti mišićno-koštani problemi – rekao je Everett.

Prisjećajući se perioda najveće popularnosti, dodao je:

– U jednom trenutku izgledao sam sjajno. Imao sam mišiće, imao sam sve.

Njegova slava, međutim, nije dugo trajala.

– To je bilo prilično kratkog vijeka. Ja to zovem svojom holivudskom godinom – priznao je glumac, ističući da se čak i na vrhuncu karijere osjećao nesigurno uprkos dobrom izgledu.

Danas Everett više ne ide u teretanu, a otkrio je da mu je jedini oblik fizičke aktivnosti šetanje psa. Također je smanjio izlaske i prestao s konzumiranjem droga.

– Gotovo da me više ništa ne zanima. Zanimaju me čestice prašine i slične stvari. Mogao bih sasvim zadovoljno sjediti i samo posmatrati proljeće – rekao je glumac.

Najviše vremena danas provodi sa svojim suprugom Henriqueom, s kojim se vjenčao 2024. godine.