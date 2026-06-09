Voditelj prvi put progovorio o vezi sa muškarcem: Pronašao sam pravu osobu

Američki televizijski voditelj i producent Endi Koen (Andy Cohen) prvi put je javno govorio o svojoj vezi s biznismenom Kevinom Sobijeskim (Kevin Sobyieski), otkrivajući da je riječ o odnosu koji se razvijao polako i promišljeno, ali mu donio veliku sreću.

U emisiji „Radio Andy“ na SiriusXM-u, Koen je kazao da je nakon godina traženja konačno pronašao osobu s kojom želi dijeliti život.

– Ne želim biti s pogrešnom osobom. Previše cijenim svoje vrijeme i svoj život. Zaista sam sretan što mogu reći da sam pronašao pravu osobu – rekao je Koen.

Voditelj je otkrio da su se on i Sobijeski upoznali prošlog ljeta na proslavi Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

– Vrlo metodično sam upisao svoj broj telefona u njegov telefon i od tada je sve krenulo svojim tokom – ispričao je uz osmijeh.

Koen nije krio emocije dok je govorio o svom partneru.

– Ovaj čovjek je ljubazan, snažan i pametan. Odrasla, zrela osoba. Voli moju djecu, a i oni vole njega – rekao je, misleći na sina Bendžamina (7) i kćerku Lusi (4).

Prema njegovim riječima, upravo zbog djece želio je novu vezu graditi bez žurbe.

– Sve smo radili veoma polako, korak po korak. Upoznavanje s djecom i uključivanje Kevina u porodični život odvijalo se postepeno – objasnio je.

Dodao je da ih za gotovo godinu dana veze nije zadesio nijedan ozbiljan sukob.

– Za jedanaest mjeseci nismo imali nijednu svađu, niti ozbiljnije neslaganje. Imamo sličan pogled na život i stvari funkcionišu nevjerovatno lako. I dalje ne mogu vjerovati da sam ga pronašao – rekao je.

Iako je poznat po tome što veliki dio privatnog života dijeli s javnošću, Koen je ovog puta odlučio da vezu neko vrijeme drži podalje od medija.

– Želio sam biti pametan i ne žuriti prije nego što bilo šta kažem javno – istakao je.

Dodao je da Sobijeski nije osoba koja voli medijsku pažnju i da nema veze s industrijom zabave.

Njihova romansa prvi put je dospjela u javnost prošle sedmice, kada su fotografisani kako se drže za ruke tokom proslave Koenovog 58. rođendana u Njujorku. Par je tada viđen na putu na večeru u poznatom italijanskom restoranu „Via Carota“.