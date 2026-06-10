Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NOVA DRAMA

Porodični odnosi između Breda Pita i njegove djece ponovo u fokusu: Zahara mijenja prezime

Sudsko ročište na kojem će biti razmatran njen zahtjev zakazano je za 28. septembar

Platforma X

E. A.

prije 39 minuta

Porodični odnosi između Breda Pita i njegove djece ponovo su u centru pažnje nakon što je Zahara Džoli podnijela zahtjev da zvanično ukloni prezime svog oca iz ličnih dokumenata.

Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, 21-godišnja Zahara zatražila je da njeno puno ime ubuduće glasi Zahara Džoli, umjesto dosadašnjeg Zahara Džoli-Pit.

Sudsko ročište na kojem će biti razmatran njen zahtjev zakazano je za 28. septembar.

Ovo nije prvi put da je Zahara javno pokazala da ne želi koristiti očevo prezime. Još tokom ceremonije prijema u sestrinstvo Alfa Kapa Alfa na koledžu Spelman u Atlanti 2023. godine predstavila se kao Zahara Marli Džoli, bez prezimena Pit.

Isto je učinila i prilikom nedavne dodjele diplome iz psihologije, kada se također nije predstavljala očevim prezimenom.

Zahara je treće od šestero djece koje imaju holivudski glumci Bred Pit i Anđelina Džoli. Bivši supružnici imaju sinove Medoksa i Paksa, kćerke Zaharu i Šajlo, te blizance Noksa i Vivijen.

Ona nije jedina koja je donijela takvu odluku.

Njena sestra Šajlo je prošle godine, odmah nakon punoljetstva, pravno uklonila prezime Pit iz svog imena. Nedavno je i Medoks podnio sličan zahtjev, navodeći lične razloge.

Nakon višegodišnje pravne borbe. Instagram

Također, Vivijen nije koristila očevo prezime kada je bila angažovana kao producentkinja brodvejske predstave „The Outsiders“ 2024. godine.

Američki mediji navode da je Bred Pit teško podnio odluke svoje djece da se distanciraju od njegovog prezimena, ali da i dalje pokušava popraviti odnose s njima.

Veze između glumca i njegove djece navodno su ozbiljno narušene nakon burnog razvoda od Anđeline Džoli.

Par je započeo vezu 2005. godine, vjenčao se 2014, a razišao dvije godine kasnije. Tokom razvoda pojavile su se optužbe da je Bred Pit tokom privatnog leta bio verbalno i fizički agresivan prema članovima porodice, što je dodatno zakomplikovalo odnose.

Nakon višegodišnje pravne borbe, Pit i Džoli su zvanično okončali brakorazvodni spor krajem 2024. godine.

Najnoviji potez Zahare još jednom pokazuje da je jaz između slavnog glumca i dijela njegove djece i dalje dubok, uprkos njegovim navodnim pokušajima da obnovi porodične veze.

# ANĐELINA ĐOLI
# BRAD PIT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.