Porodični odnosi između Breda Pita i njegove djece ponovo u fokusu: Zahara mijenja prezime

Porodični odnosi između Breda Pita i njegove djece ponovo su u centru pažnje nakon što je Zahara Džoli podnijela zahtjev da zvanično ukloni prezime svog oca iz ličnih dokumenata.

Prema sudskim dokumentima do kojih su došli američki mediji, 21-godišnja Zahara zatražila je da njeno puno ime ubuduće glasi Zahara Džoli, umjesto dosadašnjeg Zahara Džoli-Pit.

Sudsko ročište na kojem će biti razmatran njen zahtjev zakazano je za 28. septembar.

Ovo nije prvi put da je Zahara javno pokazala da ne želi koristiti očevo prezime. Još tokom ceremonije prijema u sestrinstvo Alfa Kapa Alfa na koledžu Spelman u Atlanti 2023. godine predstavila se kao Zahara Marli Džoli, bez prezimena Pit.

Isto je učinila i prilikom nedavne dodjele diplome iz psihologije, kada se također nije predstavljala očevim prezimenom.

Zahara je treće od šestero djece koje imaju holivudski glumci Bred Pit i Anđelina Džoli. Bivši supružnici imaju sinove Medoksa i Paksa, kćerke Zaharu i Šajlo, te blizance Noksa i Vivijen.

Ona nije jedina koja je donijela takvu odluku.

Njena sestra Šajlo je prošle godine, odmah nakon punoljetstva, pravno uklonila prezime Pit iz svog imena. Nedavno je i Medoks podnio sličan zahtjev, navodeći lične razloge.