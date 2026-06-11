Džoun Kjuzak okrenula leđa Holivudu: Najvažnije mi je bilo da živim normalnim životom

Glumica Džoun Kjuzak otkrila je da se svjesno udaljila od holivudskog života kako bi sa porodicom vodila mirniji i običniji život u Čikagu, a o toj odluci govorila je na premijeri filma „Priča o igračkama 5“ održanoj u Los Anđelesu.

Šezdesettrogodišnja glumica, poznata po tome što već decenijama pozajmljuje glas omiljenoj kaubojki Džesi u franšizi „Priča o igračkama“, kazala je da je zahvalna na dugoj i uspješnoj karijeri, ali da joj je jednako važno bilo da se posveti porodici.

- Osjećam veliku čast što sam toliko dugo radila u ovoj industriji. Ali isto tako je divno živjeti svoj život, podizati djecu, biti u Čikagu i jednostavno biti normalna osoba. To je najvažnije - rekla je Kjuzak.

Glumica je od 1996. godine u braku sa advokatom Ričardom Berkom, sa kojim ima sinove Dilana (28) i Majlsa (25).

Dobitnica nagrade Emi opisala je svoj život van reflektora kao „nešto neprocjenjivo“, iako priznaje da je povratak na glamurozne premijere i crvene tepihe ipak poseban doživljaj.

- Ovo je prilično kul. Danas nema mnogo filmova koji imaju ovako velike premijere, osim možda velikih akcionih spektakala - kazala je ona.

Premijera filma u Londonu krajem maja bila je njeno prvo pojavljivanje na crvenom tepihu nakon više od jedne decenije.

Na premijeri u Los Anđelesu Kjuzak je pozirala nasmijana u elegantnoj krem kombinaciji, zajedno sa kolegom Tomom Henksom, ali i muzičkom zvijezdom Tejlor Svift.

Novi film „Priča o igračkama 5“ stiže u bioskope 19. juna i predstavlja povratak jedne od najuspješnijih animiranih franšiza svih vremena.