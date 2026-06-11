Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HOLIVUDSKA GLUMICA

Hilari Daf pokazala kako se opušta pred turneju: Djeca su mi najveća podrška

Moji mališani su moji najveći fanovi. Žele biti na svim nastupima. To je tako slatko, kazala je Hilari

E. A.

prije 39 minuta

Glumica Hilari Daf na društvenim mrežama podijelila je kako provodi slobodno vrijeme uoči početka turneje „Lucky Me“.

Objavila je niz fotografija na kojima uživa u opuštenim trenucima, uključujući druženje uz vino i odmor sa suprugom Metjuom Komom.

Hilari iz braka s bivšim suprugom Majkom Komrijem ima sina Luku, dok sa sadašnjim suprugom Metjuom Komom ima kćerke Benks, Mej i Tauns.

Među objavljenim fotografijama našli su se i porodični trenuci, pa je glumica pokazala kako njene kćerke provode vrijeme u parku igrajući se i uživajući na otvorenom.

U nedavnom gostovanju u emisiji „Jennifer Hudson Show“ otkrila je da su njena mlađa djeca uvijek posebno uzbuđena kada je gledaju na sceni.

– Moji mališani su moji najveći fanovi. Žele biti na svim nastupima. To je tako slatko – kazala je Hilari.

Nakon što je turneju „Lucky Me“ započela u Vest Palm Biču, Hilari Daf će nastupati širom Sjeverne Amerike, Evrope i Australije, a seriju koncerata zaključit će u Gvadalahari u Meksiku u februaru 2027. godine.

# HILARI DAF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.