Hilari Daf pokazala kako se opušta pred turneju: Djeca su mi najveća podrška

Glumica Hilari Daf na društvenim mrežama podijelila je kako provodi slobodno vrijeme uoči početka turneje „Lucky Me“.

Objavila je niz fotografija na kojima uživa u opuštenim trenucima, uključujući druženje uz vino i odmor sa suprugom Metjuom Komom.

Hilari iz braka s bivšim suprugom Majkom Komrijem ima sina Luku, dok sa sadašnjim suprugom Metjuom Komom ima kćerke Benks, Mej i Tauns.

Među objavljenim fotografijama našli su se i porodični trenuci, pa je glumica pokazala kako njene kćerke provode vrijeme u parku igrajući se i uživajući na otvorenom.

U nedavnom gostovanju u emisiji „Jennifer Hudson Show“ otkrila je da su njena mlađa djeca uvijek posebno uzbuđena kada je gledaju na sceni.