Zvijezda devedesetih vratila se na scenu nakon 11 godina: Pogledajte kako sada izgleda

Glumica Joan Kasak ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavila na premijerama novog nastavka animiranog filma „Priča o igračkama 5“, čime je označila povratak na holivudska događanja nakon više od decenije odsustva.

Šezdesettrogodišnja glumica, koja u popularnoj franšizi posuđuje glas liku Džesi, objasnila je da je odluku o povratku donijela zbog dugogodišnjeg rada na projektu.

– Osjećam se počašćeno što sam dugo radila u ovoj industriji. Ali je također sjajno živjeti svoj život, odgajati djecu i biti u Čikagu kao normalna osoba. To je neprocjenjivo – rekla je Kasak na crvenom tepihu.

Nakon posljednjih javnih pojavljivanja 2015. godine, kada je osvojila i svoju prvu Emi nagradu za gostujuću ulogu u seriji „Shameless“, glumica se povukla iz holivudskog života i posvetila porodici. Sa suprugom Ričardom Burkom odgajala je dvojicu sinova u Čikagu, daleko od reflektora.