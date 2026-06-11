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HOLIVUD

Zvijezda devedesetih vratila se na scenu nakon 11 godina: Pogledajte kako sada izgleda

Tokom bogate karijere ostvarila je i dvije nominacije za Oskara 1989. godine za film „Working Girl“, te 1998. za „In & Out“

E. A.

prije 13 minuta

Glumica Joan Kasak ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što se pojavila na premijerama novog nastavka animiranog filma „Priča o igračkama 5“, čime je označila povratak na holivudska događanja nakon više od decenije odsustva.

Šezdesettrogodišnja glumica, koja u popularnoj franšizi posuđuje glas liku Džesi, objasnila je da je odluku o povratku donijela zbog dugogodišnjeg rada na projektu.

– Osjećam se počašćeno što sam dugo radila u ovoj industriji. Ali je također sjajno živjeti svoj život, odgajati djecu i biti u Čikagu kao normalna osoba. To je neprocjenjivo – rekla je Kasak na crvenom tepihu.

Nakon posljednjih javnih pojavljivanja 2015. godine, kada je osvojila i svoju prvu Emi nagradu za gostujuću ulogu u seriji „Shameless“, glumica se povukla iz holivudskog života i posvetila porodici. Sa suprugom Ričardom Burkom odgajala je dvojicu sinova u Čikagu, daleko od reflektora.

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Tokom bogate karijere ostvarila je i dvije nominacije za Oskara – 1989. godine za film „Working Girl“, te 1998. za „In & Out“.

Njen povratak na crveni tepih ponovo je povezan s franšizom „Priča o igračkama“, u kojoj je prisutna još od drugog dijela iz 1999. godine. Novi nastavak donosi priču o igračkama koje se suočavaju s izazovima modernog vremena i dječijom opsesijom tehnologijom.

# JOAN KASAK
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