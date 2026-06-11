Tejlor Svift otkrila detalje o originalnoj pjesmi za animirani film: Inspiracija za novi hit bila je kaubojka Džesi

Muzička superzvijezda Tejlor Svift (Taylor Swift) podijelila je nove detalje o tome šta ju je inspirisalo da napiše „I Knew It, I Knew You“, svoju originalnu pjesmu za predstojeći animirani film „Priča o igračkama 5“ (Toy Story 5).

Svift je u novom intervjuu za ABC News izjavila da ju je inspirisalo putovanje Džesi (Jessie), voljene krpene kaubojke iz ove slavne franšize.

Velika razočarenja

- Gledali smo je kako prolazi kroz velika razočarenja, ali i kroz trijumfe i gubitke, i upoznali smo njenu prošlost - rekla je Svift u intervjuu koji je u srijedu emitovan u emisiji „Good Morning America“.

- Ali u 'Priči o igračkama 5' vidimo nevjerovatan razvoj njenog lika i lekcije s kojima sam se i sama mogla poistovijetiti – kako odrasta i kako uči iz svojih iskustava i sjećanja, dodala je ona.

- Onaj osjećaj kada se nečiji putevi raziđu, što ne znači da je to posljednji put da proživljavate ta sjećanja ili da poznajete tu osobu, rekla je Svift.

Saradnja sa Džekom Antonofom

Kada je pjesma objavljena 5. juna, Svift je otkrila da je na njoj sarađivala sa kantautorom i producentom Džekom Antonofom (Jack Antonoff).

Na društvenim mrežama je podijelila da su pjesmu napisali s velikim obožavanjem prema likovima iz „Priče o igračkama“, koji su obilježili njihovo djetinjstvo.

"Sve što si rekao bilo je 'Ćao' / I sjetila sam se da sam te voljela / Vratila sam se kada je bilo važno, vidjela sam te / Kako stojiš tamo u svjetlosti prozora / Sa onim istim osmjehom", glase stihovi koje Svift pjeva u ovoj numeri.

Nastup na premijeri

Svift je pjesmu „I Knew It, I Knew You“ prvi put izvela uživo na svjetskoj premijeri filma „Priča o igračkama 5“, koja je održana u utorak uveče u Los Anđelesu.

Pop zvijezda je takođe izvela i kultni hit „You've Got a Friend in Me“ zajedno sa Rendijem Njumanom (Randy Newman), autorom te pjesme i čovjekom koji stoji iza nekih od najpoznatijih muzičkih numera iz ovog serijala.

Sukob igračaka

Film „Priča o igračkama 5“, u produkciji kompanija Disney i Pixar, stiže u kina u petak, 19. juna.

U novom nastavku, kultne igračke Vudi (Woody, glas Tom Henks), Baz Lajtier (Buzz Lightyear, glas Tim Alen) i Džesi (glas Džoan Kjuzak) suočavaju se sa novim neprijateljem, Lilipejd (Lilypad – glas Greta Li), tabletom u obliku žabe.

Svift se na premijeri fotografisala sa zvijezdama filma, uključujući i Džoan Kjuzak, koja pozajmljuje glas kaubojki Džesi.

Duboke emocije

Pjevačica je sa sobom ponijela i kolekcionarski primjerak, svoju originalnu VHS kasetu prvog dijela „Priče o igračkama“, kako bi joj se ekipa filma potpisala na nju.

Za ABC News je izjavila da joj je, kao dugogodišnjoj obožavateljki, pisanje i izvođenje pjesme za ovaj film donijelo duboke emocije.

- Gledala sam 'Priču o igračkama' kada sam imala pet godina i svaki od nastavaka sam pogledala bezbroj puta. Zato zaista mislim da je to što sam primljena u nešto što me je, nesvjesno, primalo cijelog mog života kao fana, izuzetno dirljiv trenutak za mene i moju porodicu - zaključila je Svift.