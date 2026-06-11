Animirani nastavak iz 2019. godine ponovo osvaja publiku: Ostvario ogroman uspjeh na striming servisima

Animirani film iz 2019. godine, u kojem su glasove pozajmili Kevin Hart i Harison Ford (Harrison Ford), ostvario je izuzetan uspjeh na striming platformama.

Ovaj porodični naslov proteklih dana bilježi nagli uspon na listama gledanosti, privlačeći kako novu, tako i staru publiku.

Deset najgledanijih

Prema podacima platforme FlixPatrol za 10. jun 2026. godine, „Tajne avanture kućnih ljubimaca 2“ (The Secret Life of Pets 2) zauzimaju visoko četvrto mjesto na listi 10 najgledanijih filmova na striming servisu Hulu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ovaj animirani nastavak takođe se nalazi na desetom mjestu ukupne liste najgledanijeg sadržaja na ovoj platformi.

U međuvremenu, prvo mjesto na listi najgledanijih filmova drži ostvarenje „Send Help“ režisera Sema Rejmija (Sam Raimi).

Među ostalim naslovima na listi nalaze se komedija Vila Ferela (Will Ferrell) „Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby“ na drugom mjestu, film „Keeper“ sa Tatijanom Maslani (Tatiana Maslany) na trećem, te „Madea Goes to Jail“ Tajlera Perija (Tyler Perry) na petoj poziciji.

Priča o strahovima

„Tajne avanture kućnih ljubimaca 2“ je nastavak velikog hita iz 2016. godine, nastao u produkciji studija Universal Pictures i Illumination.

Film je režirao, nominovan za Oskara, Kris Reno (Chris Renaud), zajedno sa Džonatanom del Valom (Jonathan del Val), kojem je ovo bio režiserski debi, dok je scenario napisao Brajan Linč (Brian Lynch).

Radnja prati pse Maksa (Max) i Djuka (Duke) nakon što njihova vlasnica Kejti (Katie) osnuje porodicu. Maks se duboko vezuje za Kejtinog sinčića Lijama, zbog čega ubrzo razvija hroničnu anksioznost i zaštitnički nagon.

Porodica potom odlazi na putovanje na jedno seosko imanje, gdje Maks upoznaje neustrašivog ovčarskog psa Rustera (Rooster), koji ga uči kako da se suoči sa svojim strahovima.

U isto vrijeme, prije odlaska na selo, Maks povjerava svoju omiljenu igračku pomeranki Gidžet (Gidget). Međutim, ona je gubi u stanu prepunom mačaka, zbog čega mora smisliti plan kako da je vrati.

Glasove likovima u filmu pozajmili su Paton Osvalt (Patton Oswalt), Kevin Hart, Harison Ford, Dženi Slejt (Jenny Slate), Tifani Hadiš (Tiffany Haddish), Nik Krol (Nick Kroll), Erik Stounstrit (Eric Stonestreet) i Lejk Bel (Lake Bell).

Zarada i ocjene

Film je premijerno prikazan 7. juna 2019. godine i generalno je dobio pozitivne ocjene. Na sajtu Rotten Tomatoes drži ocjenu od 60 posto na osnovu 162 recenzije kritičara, dok mu je više od 10.000 redovnih gledalaca dalo visokih 90 posto.

Zahvaljujući odličnim reakcijama publike, film je na blagajnama širom svijeta zaradio 431,1 milion dolara, uz budžet od 80 miliona dolara.

Iako je riječ o impresivnom finansijskom uspjehu, to je ipak polovina zarade koju je ostvario prvi dio. Originalni film iz 2016. godine, snimljen s budžetom od 75 miliona dolara, zaradio je nevjerovatnih 875,6 miliona dolara globalno.

Za sve ljubitelje ove franšize stiže i dobra vijest, treći dio filma „Tajne avanture kućnih ljubimaca“ trenutno se nalazi u fazi razvoja.