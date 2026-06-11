Ovo može samo ona: "Kraljica Holivuda" zaradila milione

Romantična komedija Office Romance u rekordnom roku postala je najgledaniji film na Netflixu, zauzevši prvo mjesto globalne liste filmova na engleskom jeziku sa čak 21 milion pregleda u samo nekoliko dana.

Film predvode Dženifer Lopez i Bret Goldstin, a njegov uspjeh, prema analitičarima streaming trendova, potvrđuje povratak popularnosti klasičnih romantičnih komedija koje nude lagan, optimističan sadržaj i bijeg od svakodnevice.

Radnja prati Džeki Cruz, direktoricu porodične aviokompanije koju tumači Dženifer Lopez. Nakon što se kompanija suoči s pravnim problemima, ona počinje sarađivati s novim korporativnim advokatom Danijelom Blančflaurom, kojeg glumi Bret Goldstin. Njihov profesionalni odnos brzo prerasta u romantičnu privlačnost, ali stroga pravila firme koja zabranjuju veze među zaposlenima komplikuju situaciju. Sve dodatno eskalira tokom poslovnog putovanja u egzotičnu destinaciju.

Uspjehu filma značajno je doprinijela i Dženifer Lopez, koja je već godinama jedno od najprepoznatljivijih imena romantičnih komedija, poznata po filmovima poput Maid in Manhattan, The Wedding Planner i Marry Me. Njena nova uloga označila je svojevrsni povratak žanru koji ju je proslavio.

Bret Goldstin, kojeg je publika zavoljela kroz seriju Ted Lasso, ujedno je i koscenarista filma. Prema navodima produkcije, scenarij je pisan upravo s Dženifer Lopez na umu, što je dodatno doprinijelo hemiji između glavnih likova.

Stručnjaci ističu da film koristi provjerenu formulu „zabranjene kancelarijske romanse“, smještenu u luksuzni svijet privatne avijacije i egzotičnih lokacija, što mu daje dodatni eskapistički šarm.

U vremenu kada publika sve više traži lagan i zabavan sadržaj, Office Romance se pokazao kao idealan izbor – iako ne donosi ništa revolucionarno, uspješno isporučuje sve što gledatelji očekuju od moderne romantične komedije.