I Stiven Spilberg ima neostvarenih snova: "Stalno su me odbijali"

Jedan od najuspješnijih filmskih reditelja svih vremena, Stiven Spilberg (Stiven Spilberg), otkrio je da je tokom karijere više puta pokušavao postati dio filmske franšize o tajnom agentu Džejmsu Bondu, ali da su svi njegovi pokušaji završili odbijanjem. Gostujući u podkastu "The Rest Is Entertainment", proslavljeni oskarovac prisjetio se kako je još sredinom sedamdesetih godina, nakon velikog uspjeha filma "Ajkula", izrazio želju da režira jedan od filmova o najpoznatijem britanskom špijunu. - Obratio sam se Kabiju Brokoliju nakon što je "Ajkula" postala veliki hit. Oduvijek sam želio da snimim film o Džejmsu Bondu, još od dana kada sam pogledao "Doktor No". Pozvao sam ga i rekao da bih volio da režiram jedan Bondov film ako bude potrebe za rediteljem. Odgovorio je – ne - ispričao je Spilberg.

Azra

Iako ga prvi neuspjeh nije obeshrabrio, ni naredni pokušaj nije završio drugačije. Nekoliko godina kasnije, nakon što je film "Bliski susreti treće vrste" ostvario veliki uspjeh, Brokoli ga je ponovo kontaktirao, ali ne zbog režije. Naime, producent je želio koristiti prepoznatljivu muzičku temu iz Spilbergovog filma u ostvarenju "Mjesečev lovac“. Reditelj je tada odlučio pokušati još jednom. - Rekao sam mu da ću mu dati dozvolu za korišćenje melodije ako mi dopusti da režiram Bonda. Ponovo je rekao – ne. Ipak sam mu dao dozvolu za korišćenje muzike - kazao je Spilberg. Dodao je kako nikada nije dobio konkretno objašnjenje zbog čega mu nije pružena prilika da se priključi jednom od najpoznatijih filmskih serijala na svijetu. - Stalno su me odbijali. Barem me je Kabi Brokoli odbijao. Nikada mi nije objasnio zašto ne mogu da postanem dio tog svijeta - rekao je slavni reditelj.

Ipak, upravo ga je to odbijanje, kako danas tvrdi, odvelo do jednog od najvažnijih projekata u njegovoj karijeri. Prisjetio se razgovora koji je 1977. godine vodio sa svojim prijateljem Džordžom Lukasom na Havajima, neposredno prije premijere filma "Ratovi zvijezda". Nakon što mu je ispričao kako nije uspio dobiti priliku da režira film o Bondu, Lukas mu je ponudio nešto što će se kasnije pokazati kao jedna od najuspješnijih filmskih franšiza u historiji. - Kada sam ispričao tu priču Džordžu Lukasu, rekao mi je: "Imam nešto bolje od Bonda." Tada se projekat zvao "Indijana Smit". Objasnio mi je ideju i tako sam dobio posao na serijalu o "Indijani Džonsu" - otkrio je Spilberg.

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