Glumci koji su odbili „tezgu“ života: Ko je sve rekao 'ne' ulogama koje donose milione?

U svijetu sedme umjetnosti linija između vječne slave i potpunog zaborava često je nevjerovatno tanka, a ponekad zavisi od samo jedne odluke ili trenutka nepažnje na samom setu. Dok neki glumci godinama čekaju ulogu života, drugi su je imali na stolu, u vidu potpisanog scenarija, i hladnokrvno rekli "ne". Bilo da je u pitanju loša procjena, pretrpani raspored, nedostatak vizije ili pak nepremostivi sukobi s režiserima usred snimanja, holivudska historija prepuna je nevjerovatnih promašaja i preokreta koji su glumce koštali stotina miliona dolara, ali i statusa besmrtnika.

Profesionalni promašaj

Jedan od najvećih finansijskih i profesionalnih promašaja svih vremena vezuje se za ime legendarnog Šona Konerija (Sean Connery). Kada su mu producenti ponudili ulogu čarobnjaka Gandalfa u trilogiji "Gospodar prstenova", slavni Škot je ponudu odbio uz obrazloženje da "ne razumije scenarij".

Kako bi ga privoljeli, producenti su mu nudili platu od 10 miliona dolara po filmu, ali i nevjerovatnih 15 procenata od ukupne zarade na blagajnama. Koneri je ostao pri svome, uloga je pripala Ianu Mekelenu (McKellen), a Šon je tako, prema kasnijim računicama, bacio u vjetar nevjerovatnih 450 miliona dolara.

Sličnu sudbinu doživio je i Vil Smit (Will Smith) krajem devedesetih. Na vrhuncu slave ponuđena mu je uloga Nea u kultnom "Matriksu". Smit je izabrao da snimi naučnofantastičnu komediju "Wild Wild West", koja je doživjela fijasko, dok je Kijanu Rivs (Keanu Reeves) uskočio u kaput Nea, postao globalna ikona i zaradio bogatstvo.

Vil je godinama kasnije priznao da u tom trenutku jednostavno nije bio dovoljno pametan glumac da shvati koncept, dodavši da je Kijanu bio savršen za tu priču.

Žene u Holivudu također nisu bile imune na loše procjene. Emili Blant (Emily Blunt) morala je odbiti ulogu crne udovice (Black Widow) u Marvelovom univerzumu zbog ugovornih obaveza prema drugom, davno zaboravljenom filmu.

Uloga je otišla u ruke Skarlet Johanson (Scarlett Johansson), učinivši je najplaćenijom glumicom na svijetu. Još drastičniji primjer je Mišel Fajfer (Michelle Pfeiffer), koja je zbog "previše mračne i nasilne priče" odbila ulogu agentice Klaris Starling u trileru "Kad jaganjci utihnu". Džodi Foster (Jodie Foster) nije imala takve sumnje, prihvatila je ulogu i kući odnijela Oskara.

Kada ponos košta

Slučaj Meta Dejmona (Matt Damon) i "Avatara" posebno je bolan za njegov bankovni račun. Džejms Kameron (James Cameron) mu je nudio ulogu Džejka Salija i 10 procenata od zarade filma. Dejmon je morao odbiti zbog snimanja nastavka o Džejsonu Bornu. "Avatar" je postao komercijalno najuspješniji film svih vremena, a Dejmon je ostao „kraći“ za gotovo 250 miliona dolara. Sam Vortington (Sam Worthington) je uskočio umjesto njega, a Dejmon se i danas šali kako će ući u historiju kao glumac koji je odbio najviše novca.

Ipak, posebnu dimenziju holivudskih promašaja čine situacije u kojima su glumci žarko željeli uloge, ali su usred snimanja dobili otkaz. Najpoznatiji takav slučaj u historiji kinematografije zadesio je Erika Stolca (Eric Stoltz). On je bio originalni Marti Mekflaj u kultnom hitu "Povratak u budućnost" i s njim je snimano čak šest sedmica.

Međutim, režiser Robert Zemekis (Robert Zemeckis) i producent Stiven Spilberg (Steven Spielberg) shvatili su da Stolc, uprkos nespornom talentu, ulozi pristupa previše dramatično i bez potrebnog humora.

Donijeli su tešku i skupu odluku, uručili mu otkaz i angažovali Majkla Dž. Foksa (Michael J. Fox). Sve scene su snimljene ponovo, a Foks je preko noći postao planetarna zvijezda.

Sličan preokret, ali zbog "teške naravi", doživio je i Edvard Norton (Edward Norton). Nakon što je uspješno odigrao glavnu ulogu u filmu "Nevjerovatni Hulk" iz 2008. godine, Marvel je planirao da on bude dio velike franšize "Osvetnici" (The Avengers). Ipak, Nortonova reputacija glumca koji želi da prepravlja scenarije i kontroliše režiju presudila je da mu produkcija zahvali na saradnji. Zamijenio ga je Mark Rufalo (Mark Ruffalo), koji je od Hulka napravio zlatnu koku i postao nezamjenjiv dio tima, dok je Norton ostao bez učešća u najvećoj filmskoj franšizi u historiji.

Da nesuglasice među kolegama mogu biti fatalne za angažman, dokazuje i bizarna priča sa snimanja filma "Glavonje iz Flatbusha" (The Lords of Flatbush) iz 1974. godine.

Na kraju, ove priče pokazuju da su holivudski hitovi, zapravo, živi organizmi koje često oblikuje čista sudbina ili nepredvidiva narav njenih aktera. Dok jedni žale za propuštenim stotinama miliona i historijskim ulogama, filmska publika može biti zahvalna na ovim "greškama" i rezovima, jer su upravo oni stvorili kinematografiju kakvu danas poznajemo i volimo.

Otkaz pet do dvanaest

Da sudbina u Holivudu može podijeliti karte u pet do dvanaest, najbolje pokazuje primjer Stjuarta Taunsenda (Stuart Townsend). Ovaj irski glumac bio je službeno angažovan za ulogu Aragorna u kultnoj trilogiji "Gospodar prstenova". Taunsend je proveo čak dva mjeseca u napornim treninzima, učenju mačevanja i pripremama na Novom Zelandu, da bi mu režiser Piter Džekson (Peter Jackson) uručio otkaz samo dan prije nego što je glumac trebao snimiti svoju prvu scenu