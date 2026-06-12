Dejana Rosuljaš otkriva sve o povrataku na televiziju i prelasku na Hayat TV: Vidimo se najesen ponovo na malim ekranima

U razgovoru za „Dnevni avaz“ otkrila je kako je izgledao period pauze, zašto se odlučila baš za Hayat, ali i šta publika može očekivati u novoj sezoni.

Kako kaže, povratak na televiziju za nju nije nagli rez, nego prirodan nastavak jedne priče koja nikada nije u potpunosti stala.

Nakon višegodišnjeg televizijskog iskustva, rada na OBN televiziji gdje je vodila prepoznatljivi format „Dejana Talk Show“, zatim angažmana na UNA TV-u, te kraće pauze od nešto više od godinu, Dejana Rosuljaš ponovo se vraća na male ekrane. Ovoga puta postaje dio tima Hayat televizije, gdje od jeseni nastavlja svoj profesionalni put.

- Drago mi je nekako što ću svoj put nastaviti upravo na Hayat televiziji, mediju koji je godinama prisutan u domovima gledalaca i koji je izgradio poseban odnos sa svojom publikom. Tako da vjerujem da svi novi projekti koji dođu, kreativni izazovi i sve ono što nas čeka od ove jesenske sezone, svemu tome se jako radujem. Vidimo se najesen ponovo na malim ekranima – istakla je.

Dodaje da joj je posebno drago što svoj put nastavlja upravo na ovoj televiziji.

- Nešto više od godinu dana sam zapravo napravila pauzu kada je televizija u pitanju i bavila se svojim standardnim stvarima, projektom 'Rise Up', firmom i tako dalje. I evo, sada se vraćam, i to na televiziju Hayat – navela je.

Kaže da je pauza od televizije trajala nešto više od godinu, tokom koje se bavila drugim poslovnim stvarima.

Kultna emisija

Govoreći o emisiji „Dejana Talk Show“, koja je obilježila njen televizijski rad, Rosuljaš ističe da joj taj format ostaje važan dio karijere, ali da je sada fokus na novim idejama.

- Ta emisija je stvarno obilježila jedan veliki dio moje karijere, na taj projekat sam jako ponosna, i ona će uvijek nekako zauzimati taj poseban dio u mom srcu. Mislim da je vrijeme za neke nove izazove i nove priče. Bit će jedan lijep format, mada još neke detalje neću otkrivati u kojim sve formatima će me publika moći gledati na Hayatu, ali mogu reći da će biti u skladu sa mnom i sa mojim komunikacijskim vještinama na koje su ljudi navikli – kazala je, dodajući da „Dejana Talk Show“ ostaje iza nje, u prošlosti i u njenom srcu.

Na pitanje da li ostaje u zabavnoj redakciji, kratko je potvrdila.

- Da, zabavna redakcija. Ne bih toliko eksperimentisala pa prešla u informative – rekla je Rosuljaš.

Informativni program, kako kaže, nikada nije bio njen izbor.

- Informativa nikad nije bila nekako 'my cup of tea', odnosno šoljica čaja. Prije svega ja sam uvijek za zabavu, lijepu energiju, ugodno druženje gostiju, taj neki prijateljski ambijent, gdje nema toliko teških tema – objasnila je.

Govoreći o televiziji danas, ističe da se medijski prostor značajno promijenio pojavom društvenih mreža. Kako kaže, Instagram i digitalne platforme danas su u fokusu, ali televizija i dalje ima svoju publiku i svoje mjesto. Dodaje da televizija ostaje prisutna u domovima gledalaca, posebno kod onih koji preferiraju tradicionalni način praćenja sadržaja, ali da se formati i pristup moraju prilagođavati vremenu.

Ističe i da je televizija poseban medij koji nosi odgovornost.

- Televizija je poseban medij. Svi koji su jednom pokušali na njemu znaju da je to stvarno nešto posebno. To je program koji ti ide u eter i ostaje. Može biti i stresno i izazovno, ali i prelijepo. Prvenstveno je tu uvijek ljubav – kazala je.

Dodaje da se nakon pauze uvijek ponovo vraća televiziji.

- Ja nikad nisam ni otišla od televizije. Samo sam napravila jednu malu pauzu. Bavila sam se drugim komunikacijskim stvarima i marketingom, ali televizija je nešto posebno i uvijek će biti. To je posao koji ne možeš nikada napustiti, uvijek mu se vraćaš – istakla je.

Profesionalne granice

Na kraju razgovora dotakla se i svojih profesionalnih principa i granica.

- Nikada ne bih pristala na neke stvari koje su u sukobu sa mojim uvjerenjima, sa mojim identitetom, sa onim što ja mislim i predstavljam. Jako je bitno držati svoje stavove i biti autentičan. Sve ono što ja nisam, a što bi neko poželio da napravi od mene – naravno da ne bih pristala – poručila je.