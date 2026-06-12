Glumac napipao bolnu kvržicu, hitno potražio pomoć: "Doktori su posumnjali da imam rak"

Holivudski glumac i bivša WWE zvijezda Dvejn Džonson (Dwayne Johnson) otkrio je da je nedavno prošao kroz ozbiljan zdravstveni izazov nakon što su ljekari posumnjali da bi mogao imati rak.

U razgovoru za magazin "Esquire", 54-godišnji glumac ispričao je da je tokom tuširanja napipao bolnu kvržicu na testisu, zbog čega je odmah potražio ljekarsku pomoć.

- Boljelo je kada bih je dodirnuo - prisjetio se Džonson.

Tri dana kasnije obavio je pregled, nakon kojeg su ljekari procijenili da se najvjerovatnije radi o epididimitisu, upali kanala na zadnjem dijelu testisa koji služi za skladištenje spermatozoida.