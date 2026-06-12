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24 SATA U NEIZVJESNOSTI

Glumac napipao bolnu kvržicu, hitno potražio pomoć: "Doktori su posumnjali da imam rak"

Ljekari su ga upozorili da postoji mogućnost da je riječ o karcinomu, zbog čega je Dvejn Džonson morao obaviti i ultrazvučni pregled

Dvejn Džonson se suočio sa zdravstvenim problemom. Instagram

M. K. V. / CDM

prije 35 minuta

Holivudski glumac i bivša WWE zvijezda Dvejn Džonson (Dwayne Johnson) otkrio je da je nedavno prošao kroz ozbiljan zdravstveni izazov nakon što su ljekari posumnjali da bi mogao imati rak.

U razgovoru za magazin "Esquire", 54-godišnji glumac ispričao je da je tokom tuširanja napipao bolnu kvržicu na testisu, zbog čega je odmah potražio ljekarsku pomoć.

- Boljelo je kada bih je dodirnuo - prisjetio se Džonson.

Tri dana kasnije obavio je pregled, nakon kojeg su ljekari procijenili da se najvjerovatnije radi o epididimitisu, upali kanala na zadnjem dijelu testisa koji služi za skladištenje spermatozoida.

Ipak, upozorili su ga da postoji i mogućnost da je riječ o karcinomu, zbog čega je morao hitno obaviti ultrazvučni pregled.

Problem je bio u tome što je istog dana imao zakazane promotivne aktivnosti povodom novog nastavka filma "Džumandži", pa pregled nije mogao obaviti odmah.

- Morao sam provesti 24 sata u neizvjesnosti. Nisam znao o čemu je riječ, a istovremeno sam morao biti nasmijan, šaliti se i držati govore pred ljudima - rekao je glumac.

Dvejn Džonson jedan dan proveo u neizvjesnosti. Instagram

Džonson je priznao da o svemu nije odmah obavijestio ni svoju suprugu Loren Hašijan, s kojom je u braku od 2019. godine.

- Nisam želio da je zabrinem prije nego što saznam postoji li uopće razlog za brigu - objasnio je.

Par ima dvije kćerke, desetogodišnju Džasmin i osmogodišnju Tijanu, dok Džonson iz prethodnog braka sa Deni Garsijom ima i 24-godišnju kćerku Simon.

Na sreću, dodatne pretrage pokazale su da nema razloga za zabrinutost, pa je glumac potvrdio da je danas potpuno zdrav.

- Sada sam dobro. Ali tada to nisam znao. Cijela situacija bila je zaista bolna - zaključio je.

# DWAYNE JOHNSON
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