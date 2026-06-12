Mnogo poznatih lica na meču Zmajeva i Kanade: Rajan Rejnolds na tribinama

Tokom meča Bosne i Hercegovine i Kanade na stadionu BMO Field u Torontu, pažnju kamera privuklo je poznato lice iz svijeta filma.

Kanadsko-američki glumac Rajan Rejnolds snimljen je na tribinama.

Rejnolds je viđen kako razgovara s ljudima u svom okruženju dok uživo gleda duel, a ubrzo su se pojavile i njegove fotografije iz različitih uglova stadiona.

Poznat je kao veliki ljubitelj fudbala, a zajedno s kolegom Robom Makelhenijem vlasnik je velškog kluba Vrexam, jednog od najstarijih profesionalnih klubova u svijetu.

Na istom stadionu viđene su i druge poznate ličnosti tokom utakmice i ceremonije otvaranja. Među njima su kanadski pjevač Majkl Bublé i muzičarka Alanis Moriset, koji su također privukli pažnju publike i kamera u Torontu.